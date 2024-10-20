Sosyal medyada paylaşılmayan bir bu kalmıştı! Yeni bir uygulama geliştirildi

Son yıllarda sosyal medya ve uygulama dünyası her alana dokunmaya devam ediyor. Sınır tanımamaya başlayan sosyal medya paylaşımlarında kullanıcılar artık büyük tuvaletlerini yaptıklarının da takibini yapıyor.

Kullanıcılara büyük tuvalet ihtiyaçlarınızı da paylaşabilecekleri bir uygulama geliştirildi.

Bu yenilikçi uygulama sayesinde, diğer kullanıcılar tuvaletlerin yerlerini ve kullanım zamanlarını öğrenebilirken, isteyenler kendi tuvalet deneyimlerini de kaydedip takip edebiliyor.

Uygulama, tuvalette geçirilen süreyi de kaydetmenize olanak tanıyor. Aynı zamanda bu bilgileri diğer kullanıcılarla paylaşmanızı sağlıyor.

Gereksiz gibi yorumlanabilecek bu uygulama ile aslında dışarıda tuvalet ihtiyacı olan insanların özellikle de hijyen ile ilgili soruları cevap bulmuş olabiliyor.

Kullanıcılar, hangi tuvaletlerin daha hızlı ve temiz olduğunu görürken, gerekli bir anda da hangi tuvaletin kendilerine yakın olduğunu ve pratik bir şekilde tuvaletin konumuna ulaşabildiklerini görülüyor.

Hem eğlenceli hem de kullanışlı bir deneyim sunan bu uygulama, sosyal bir tuvalet ağı kurarak günlük yaşamı kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Uygulama, tuvalette geçirdiğiniz süreyi kaydetmenize de olanak tanıyor. Bu özellik, hem kendi tuvalet molalarınızı analiz etmenizi sağlıyor hem de diğer kullanıcıların hangi tuvaletlerin daha hızlı hizmet verdiği hakkında bilgi edinmesine yardımcı oluyor. Eğlenceli bir şekilde, en hızlı ve en verimli tuvaletleri keşfetme şansına sahip olunabiliyor.

Sosyal medyada hızla paylaşılan bu uygulamaya ile ilgili yorumlarda geliyor. Kimi takipçi 'bir eksiğimiz buydu tam oldu ne kadar yararlı bi uygulama' derken, bazı takipçiler 'Çok gerekli ya tövbe tövbe' dedi. Bazı takipçiler ise 'Bir bu kalmıştı paylaşmadınız oda oldu' dedi.