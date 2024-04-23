Sosyal medyada sahte hesapla cinsel tacize dava

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sosyal medyada sahte hesapla cinsel tacize dava
Ankara’da O.S.U. (26) hakkında, aynı iş yerinde bir dönem çalıştığı Y.I. (35) adlı kadına sosyal medya platformunda açtığı sahte hesap üzerinden mesaj göndererek tacizde bulunduğu suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sincan ilçesinde asansör firmasında çalışan Y.I.'ya, sosyal medya platformunda ‘gulsun4399’ kullanıcı adıyla açılan hesap üzerinden, cinsel içerikli taciz mesajları gönderildi. Evli olan Y.I.'nın şikayeti üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne yazı yazılarak, sosyal medya platformunun Türkiye Temsilciliği ile irtibata geçilmesi ve ‘gulsun4399’ adlı hesabı kullanan kişinin tespit edilmesi istendi.

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Savcılık, sisteme kayıt olunurken kullanılan IP adresi, mail adresi, telefon numarası, suç tarihi ve saatine ilişkin IP bilgilerinin tespit edilmesini talep etti. Polisin yaptığı çalışma sonucunda hesabı kullanan kişinin Y.I. ile aynı iş yerinde çalışan O.S.U. olduğu saptandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından O.S.U. hakkında iddianame düzenlendi. Ankara 14’üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede O.S.U. hakkında, ‘Elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz’ suçundan 3 yıla kadar hapis talep edildi. İddianamede O.S.U.'nun Y.I.'ya gönderdiği mesajlar da delil olarak yer aldı.

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