Yargıtay Başkanı Akarca'dan dikkat çeken sosyal medya açıklaması

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, sosyal medyada mahkeme süreçleriyle ilgili yapılan paylaşımlara ilişkin olarak “Hepinizin bildiği üzere çokça sosyal medya mahkemelerine tanıklık ediyoruz. Buradan yargı zarar görüyor, toplum zarar görüyor, devlet zarar görüyor. Yargıya olan güven azalıyor. Onun için herkesin çok dikkatli olması gerekir” dedi.

"HER SORUYA VERECEK CEVABIMIZ VAR"

Kayseri Ticaret Odası Rifat Hisarcıklıoğlu konferans salonunda düzenlenen 'Ticaret Hukuku Sempozyumu’nda konuşan Karaca, “Çok bilinen bir sözdür. Hakim kararlarıyla konuşur. Hakimler az konuşan insanlardır. Onun için çok fazla polemiklere girmek istemezler. Ama aslında her soruya ve soruna verecek cevabımız vardır. Bu bizim buradaki suskunluğumuz, adaletin saygınlığının zedelenmemesi ve karşılıklı polemiklere girilmemesinin sağlanması içindir” diye konuştu.

YAPAY ZEKA AÇIKLAMASI

Yargıtay'daki bazı iş süreçlerinde yapay zekayı devreye sokacaklarından bahseden Akarca, "Ocak ayından itibaren tüm Yargıtay daireleri ve genel kurullarda uygulanacak olan rehber, ülkemizde adli kalitenin arttırılmasının itici gücü olacaktır. Rehbere uygun şekilde yazılacak gerekçeli kararlar gelecek yıl haziran ayından itibaren faaliyete geçecek olan yapay zeka tabanlı Yargıtay içtihat merkezi aracılığıyla da yaygınlaştırılacaktır. Yakın gelecekte iş süreçlerinin rapor kağıtlarının ilk derece ve bölge adliye mahkemesi karar niteliklerinin, ilan taslaklarının da yapay zeka destekli olarak yapılması planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

"TÜM YARGI SİSTEMİNİN YIPRATILMASI DOĞRU DEĞİLDİR"

"Hatalı bir karar üzerinden tüm yargı sisteminin hedef alınarak yıpratılması doğru değildir” diyen Karaca, kamuoyunda dikkat çeken olaylarla ilgili yapılan sosyal medya paylaşımlarının yargıya olan güveni azalttığını şu sözlerle iddia etti:

“Karar vermek hakimin asıl görevi olup kimseye devredilemez. Hakimlere tavsiye ve telkinde bulunamaz. Karar verme yetkisi kamuoyuna ait olsaydı, mahkemelere gerek kalmazdı. Hepinizin bildiği üzere çokça sosyal medya mahkemelerine tanıklık ediyoruz. Buradan yargı zarar görüyor, toplum zarar görüyor, devlet zarar görüyor. Yargıya olan güven azalıyor."

"YARGISAL HABERLERE YORUM KATILMAMALIDIR"

"Onun için herkesin çok dikkatli olması gerekir. Hüküm kesinleşinceye kadar yargısal haberlere yorum katılmamalıdır. Hakim ve Cumhuriyet savcısı hiçbir şeyden korkmaz. Cesur olmak zorundadır. Nezaketi elden bırakmadan herkesi dinleyerek ve delilleri topladıktan sonra iyi bir araştırma sonucu hukuka, anayasaya, kanuna ve vicdana göre karar verir." (DHA)