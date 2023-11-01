Sosyal medyadan 'hilafet' çağrısı yapan kasaba gözaltı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Orçun M., sosyal medya paylaşımında 'hilafet' propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Kasaplık yaptığı öğrenilen Orçun M., 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAYNAK: DHA
Sosyal medyadan 'hilafet' çağrısı yapan kasaba gözaltı

İzmit'te kasaplık yapan Orçun M., 29 Ekim günü sosyal medya paylaşımında "Hilafet geri gelmeli. 100'üncü yılı kutlanacak batıl sistem, benim için hiçbir anlam ve değer ifade etmiyor.

Allah’ın sözünün üstüne söz söyleyen tüm sistem ve liderleri reddediyorum" diye paylaşımda bulundu.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Orçun M., şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Orçun M.'nin daha önce de oğlunu ısıran köpeği öldürdüğünü anlattığı bir video paylaşımı sebebiyle 'Hayvanı kasten öldürme' suçundan Kocaeli 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı öğrenildi.

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