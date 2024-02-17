Sosyal medyadan küfredenler şimdi yanacak! Teklif Meclis’te

8. Yargı Paketi olarak da anılan ve yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılması gerekçesiyle bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi dün Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Yeni yargı paketiyle beraber ‘hakaret’ suçlarında değişiklik yapılması söz konusuyken, hakaret dosyalarında da uzlaşma şartı aranmayacağı ifade edildi. Avukat Fırat Bilici, hakaret suçunun normal şartlarda, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası olduğunu belirtirken, alenen sosyal medyadan işlenmesi halinde ise cezanın 1 bölü 6 oranında arttırıldığını söyledi.

"HAKARET SUÇLARINI ÖN ÖDEME KAPSAMINA ALMAYI DÜŞÜNÜYORLAR"

Hakaret suçunun savcılıklarda ki iş yükünü arttırdığını belirten Avukat Bilici, “Son zamanlarda özellikle çok fazla şikayet olunan bir suç olmaya başladı. Bu durumdan da savcılıklarda baya bir iş yükü olmaya başladı. Bundan dolayı yeni düzenleme yolda yeni yargı paketi içerisinde içerisine bu işlenmiş vaziyette. Yeni yargı paketinde hakaret suçlarını ön ödeme kapsamına almayı düşünüyorlar. Ön ödeme de basit tabiriyle artık bir para cezası ödenip bu şekilde bu suçtan hiç yargılanma yapılmadan kurtulunması gündem de. Tabi kanunlaşması geçtikten sonra bunun detaylarına bakabileceğiz. Bunun anayasaya aykırı mı olacak yoksa anayasaya uygun mu olacak nasıl bir düzenleme olacak daha tam belli değil” diye konuştu.

"ÜNLÜ KİŞİLERİN, SİYASİLERİN BU KONUDA ŞİKAYETLERİ OLMAYA BAŞLADI"

En fazla şikayetin ünlü kişiler ve siyasilerin olduğunu belirten Avukat Bilici, “Düzenlemenin metnine bakıldığında ilk başta biraz sıkıntılar olacağı gündem de, bunlar net bir şekilde ortada görünüyor. Hakaret suçunu işleyen önce tabii ki sosyal medyanın daha yoğun kullanımından dolayı insanların şikayetleri de artmaya başladı. Daha çok ünlü kişilerin, siyasilerin bu konuda şikayetleri olmaya başladı. Dolayısıyla yargılamada da bir sıkıntı olmaya başladı. Normal vatandaşlarda normal bir hakarete maruz kaldıkları zaman kendi dosyalarını yıllarca beklemek zorunda kalıyor. Bu da tamamen yükün getirdiği yoğunluktan kaynaklanıyor” dedi.

"GÜNLÜK OLARAK BELLİ BİR PARA CEZASI BELİRLENECEK"

Hakaret suçunun hep var olacağını, kaldırılmasının söz konusu olmadığını ifade eden Avukat Fırat Bilici, "Ön ödeme kapsamına alınması mevcut. Günlük olarak belli bir para cezası belirlenecek. Kişi bu miktarı ödedikten sonra cezalandırılmayacağı gündeme gelecek” açıklamasında bulundu.