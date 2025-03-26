Sosyal medyadan nefret söyleminde bulunan şüpheli tutuklandı

Kaynak: İHA
Sosyal medyadan nefret söyleminde bulunan şüpheli tutuklandı

Sivas'ta sosyal medya hesapları üzerinden silah ifşası yaparak AK Partililer için "öldürün" çağrısında bulunan şahıs tutuklandı.

Sivas'ta sosyal medya hesapları üzerinden silah ifşası yaparak AK Partililer için "öldürün" çağrısında bulunan şahıs, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

asd.jpgSivas Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, B.G. isimli şahsın sosyal medya hesapları üzerinden "Gördüğümüz her AKP'liyi indiriyoruz, silahlar benden: D" şeklinde çağrıda bulunarak silah ifşası yaptığını tespit etti. Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda şahsın bulunması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen B.G., "suç işlemeye alenen tahrik" suçundan tutuklanarak Sivas Kapalı E Tipi Cezaevi'ne konuldu.

Son Haberler
Birleşik Arap Emirlikleri’nde Paulo Bento dönemi sona erdi
Birleşik Arap Emirlikleri’nde Paulo Bento dönemi sona erdi
Durdurulması ve iptali için başvuru yapılmıştı! Mahkeme, CHP kurultayı için karar verdi
Durdurulması ve iptali için başvuru yapılmıştı! Mahkeme, CHP kurultayı için karar verdi
6 gollü maçta kazanan Karşıyaka
6 gollü maçta kazanan Karşıyaka
Otomobile asit döküp yoluna devam etti!
Otomobile asit döküp yoluna devam etti!
A Mili Kadın Takımı’nın kadrosu açıklandı
A Mili Kadın Takımı’nın kadrosu açıklandı