Sosyal medyayı ele geçirdiler. Bu tuzağa sakın düşmeyin

Sahte üfürükçülerin sosyal medyada açtığı profiller dikkat çekti. Sahte üfürükçüler ‘kaynana dilini bağlamak’ için 4 bin 500 lira istedi. Uzmanlar ‘sakın bu tuzağa düşmeyin’ uyarısı yaptı.

Sosyal medyayı ele geçirdiler. Bu tuzağa sakın düşmeyin

Geçen günlerde Diyarbakır’da kendini “Şeyh” olarak tanıtan kişinin randevulu sistem ile günde 300 kişiye muska yaptığının ve aylık kazancının 1 milyon TL’nin üzerinde olduğunun ortaya çıkması, gözleri yeniden inanç istismarı yapan üfürükçülere çevirdi. Özellikle sosyal medya adeta şifacı ve büyücü pazarına dönmüş durumda. Açtıkları hesaplarla kendilerini büyücü ve medyum olarak tanıtan kişiler, birçok dünyevi derde çare olduklarını öne sürerek ücret karşılığında işlem yapıyor.

GİZEMLİ PROFİLLER

Milliyet gazetesinden Aleyna Sevim’in haberine göre, dijital üfürükçülerin açtığı hesaplar, ayinlere ait görsel ve videolarla süslenip üzerine yazılar yazılmış oyuncak bebekler, kaşıklar ve yumurtalar ile kullanıcıları kendilerine çekiyor.

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Hatta “Diyanet ve Ticaret Bakanlığı onaylı 20 yıllık tecrübe ile 320’den fazla rahmani ve şeytani işlem” yaptığını profil bilgisine dönüştürenler bile var. Fotoğrafların altındaki memnuniyet mesajları da güven veren bir profil oluşturmalarına olanak sağlıyor. Bazıları istedikleri ücretin yalnızca “malzeme ücreti” olduğunu ileri sürüyor. Büyü veya muska arayışındaki kişilerle önce sosyal medya üzerinden temas kuran istismarcılar, WhatsApp’tan yazışarak, işleme göre ücreti belirtiyor. Ücretin havale veya EFT ile ödenmesinin ardından sözde büyü ve muska işlemlerine başlanıyor.

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1299 LİRA İSTEDİLER

Muskanın ücreti 700 lira ile 1500 lira arasında değişirken 1000 lira ile 2500 lira arasındaki ücret tarifeleriyle “eşin evine bağlanması, yapılan büyüyü bozma, bağlama büyüsü, eski sevgiliyi geri döndürme” gibi vaatlerle işlemler yapılıyor.

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Bu hizmeti veren onlarca kişi yaptıklarının günah olmadığını iddia ederek, işlemlerinin 48 saat ve en az 15 gün içerisinde tesir edeceğini ileri sürüyor. Bazıları “hüddam” olduğunu, işlemleri “rahmani” ve “vefk” olarak yaptıklarını söyleyerek isim, anne ismi, baba ismi, eş ismiyle, fotoğraf talep ediyor. Eski sevgiliyi geri döndürmek ve bunun için muska yaptırmak istediğimizi söylediğimiz sözde hoca, işlem ücretinin 1200 TL olduğunu belirterek, istediğimiz sonucu alacağımızı söyleyerek, garanti bile verdi:

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“Geri döndürme ve bağlama işlemi 48 saat sürüyor. İlk gün Kuran’dan okuma, ikinci gün yazım işlemi oluyor. İşlem en geç 5 gün içinde kesin sonuç verir. Ücret, işlem öncesi alınır. Ücret 1200 liradır.”

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