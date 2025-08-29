Sosyete yasta! Miami’de sır ölüm... Ünlü çiftin 19 yaşındaki kızı evde ölü bulundu

Royal Yönetim Danışmanlığı ve Ekspo Faktoring’in kurucuları Hasan ve Zeynep Akçakayalıoğlu’nun kızları Defne Akçakayalıoğlu, ABD’de yaşamını yitirdi.

Sabah’tan Bülent Cankurt’un haberine göre, aile pazar günü hep birlikte Miami'nin ünlü plajında deniz keyfi yapıp evlerine dönmüşler ve uyumuşlar. Anne-babası sabah kalktıklarında kızları Defne'nin yatağında cansız bedenini bulmuş. Defne'nin otopsisi yapılmış ama anne-baba şok içinde olduğu için otopsi sonucunu soramamışlar.

ULUS MEZARLIĞI'NDA DEFNEDİLECEK

Defne'nin cenazesi, bu sabah İstanbul'a geldi. Öğlen Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.