Sosyetenin konuştuğu aşkta itiraf geldi. Sitare Kalyoncuoğlu her şeyi anlattı

Sosyetik isim Sitare Kalyoncuoğlu 3,5 ay önce eşi Burcu Hanif'i kaybeden iş insanı Mehmet Hanif ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt verdi.

Adil Işık Mert Aslan defilesine katılan Sitare Kalyoncuoğlu, Mehmet Hanif ile aşk yaşadığını itiraf etti.

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Kalyoncuoğlu, "Evet doğru bunun hemen ortaya çıkmasını istemezdim daha çok yeni birbirimize şans veriyoruz. Mehmet benim 20 yıllık dostum çok eskilere dayanan bir arkadaşlığımız vardı. Çok zor günler geçirdi. Geçen aylarda Göcek’te tekne tatili yaptığım bir zamanda arkadaş ortamında karşılaştık ve orda bir yakınlaşma oldu ve arkadaşlığımız duygusal bir boyut aldı. Şu an çok yeni bir ilişki o yüzden çok fazla konuşmak istemiyorum" dedi.