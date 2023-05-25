Sosyetenin konuştuğu aşkta itiraf geldi. Sitare Kalyoncuoğlu her şeyi anlattı

Sosyetenin gözde ismi Sitare Kalyoncuoğlu'nun, 3,5 ay önce eşi Burcu Hanif'i kaybeden Mehmet Hanif ile aşk yaşadığı haberi gündem olmuştu. Sosyeteyi sallayan aşkta Sitare Kalyoncuoğlu’ndan itiraf geldi.

Sosyetenin konuştuğu aşkta itiraf geldi. Sitare Kalyoncuoğlu her şeyi anlattı

Sosyetik isim Sitare Kalyoncuoğlu 3,5 ay önce eşi Burcu Hanif'i kaybeden iş insanı Mehmet Hanif ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt verdi.

sitare-kalyoncuoglu-ndan-mehmet-hanif-itirafi-3xcox.jpg

Adil Işık Mert Aslan defilesine katılan Sitare Kalyoncuoğlu, Mehmet Hanif ile aşk yaşadığını itiraf etti.

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Kalyoncuoğlu, "Evet doğru bunun hemen ortaya çıkmasını istemezdim daha çok yeni birbirimize şans veriyoruz. Mehmet benim 20 yıllık dostum çok eskilere dayanan bir arkadaşlığımız vardı. Çok zor günler geçirdi. Geçen aylarda Göcek’te tekne tatili yaptığım bir zamanda arkadaş ortamında karşılaştık ve orda bir yakınlaşma oldu ve arkadaşlığımız duygusal bir boyut aldı. Şu an çok yeni bir ilişki o yüzden çok fazla konuşmak istemiyorum" dedi.

sitare-kalyoncuoglu-ndan-mehmet-hanif-itirafi-y7zhk.jpg

Öne Çıkanlar
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma Yazarlar
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Fith'ten ABD'ye uyarı: Notunuz düşebilir Dünya
Fith'ten ABD'ye uyarı: Notunuz düşebilir
Erkan Kolçak Köstendil'den güldüren açıklama: İstese döver beni Magazin
Erkan Kolçak Köstendil'den güldüren açıklama: İstese döver beni
Kava Biberi nedir yararları nelerdir Şifalı Bitkiler
Kava Biberi nedir yararları nelerdir
Luis Figo: Güçlü bir rekabet göreceğiz Spor
Luis Figo: Güçlü bir rekabet göreceğiz
2. Bitlis Kitap Fuarı 5 Haziran’da başlıyor Kültür Sanat
2. Bitlis Kitap Fuarı 5 Haziran’da başlıyor
Yeni evlendiği eşini öldüren kadın tutuklandı Güncel
Yeni evlendiği eşini öldüren kadın tutuklandı