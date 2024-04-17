Sosyetenin ünlü ismi bisikletle köy turu yaptı

Bettina Machler, tatil yapmak için İtalya’ya gitti. İtalya’daki köyleri bisikletle dolaşan Machler, doğanın keyfini çıkardı.
Sosyal medya hesabından bisiklet turundan karelerini paylaşan Bettina Machler’e yaptığı gezide sevgilisi Sinan Dereli eşlik etti.
Böylece, çift bayramı yurt dışında tatil yaparak geçirmiş oldu.
Vakko firmasının sahiplerinden Cem Hakko’nun eski eşi olan Bettina Machler, 1982’de evlendiği Cem Hakko ile 2006 yılında boşanmıştı.
Bettina Machler, esi eşi Cem Hakko için din değiştirmiş, Hristiyanlıktan Museviliğe geçmişti.