Sosyeteye jet baskın. En zengin sakinlerin büyük kazançları alınacak

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, çarşamba günü parlamentoda yaptığı konuşmada "En geniş omuzlara sahip olanlar adil paylarını ödemelidir" dedi. Hunt, "Konuyu aylar boyunca inceledikten sonra, gerçekten de hem daha adil hem de diğer ülkelerle rekabet edebilir bir sistem getirebileceğimiz sonucuna vardım" diye konuştu.

Birleşik Krallık'ın vergi toplama otoritesi HM Revenue & Customs'a göre, 2022 yılında Birleşik Krallık'ta yaşayan ancak başka bir ülkede daimi ikemetgahı olduğunu iddia eden (Dom olmayan statüsüne sahip kişiler) 68 bin 800 zengin ve varlıklı kişi bulunuyor. Mevcut 225 yıllık kurala göre, bu kişiler, İngiltere'ye geldikten sonra 15 yıla kadar yurtdışında kazandıkları gelir ve sermaye kazançları için, bu paranın herhangi bir kısmını ülkeye transfer etmedikleri sürece vergi ödememeyi seçebiliyor.

London School of Economics and Political Science ve Warwick Üniversitesi'nin araştırmasına göre 2018 yılında, yılda 5 milyon sterlin (6,4 milyon dolar) geliri olan Birleşik Krallık sakinlerinin yüzde 40'ından fazlası non-dom statüsü talep etti.

Maliye Bakanı Jeremy Hunt'ın yeni kurallarına göre ise Birleşik Krallık'a taşınan kişiler yalnızca ikamet ettikleri ilk dört yıl boyunca yabancı kazançları üzerinden vergiden muaf olacaklar. Hunt, Nisan 2025'ten itibaren yürürlüğe girecek olan değişikliklerin "Modern, daha basit ve daha adil bir ikamete dayalı sistemin" bir parçasını oluşturacağını ve 2029 yılına kadar hükümete yılda 2,7 milyar sterlin (3,4 milyar dolar) gelir getirmesinin beklendiğini söyledi. Muhalefetteki İşçi Partisi daha önce iktidara gelmesi halinde non-dom rejimini kaldıracağını ve elde edilen parayı Ulusal Sağlık Hizmetlerine harcayacağını söylemişti. Sistemin kaldırılmasına yönelik siyasi baskı, Başbakan Rishi Sunak'ın eşi Akshata Murty'nin non-dom olarak kayıtlı olduğunun ve babasının Hindistan'daki yazılım imparatorluğuna bağlı kazançları üzerinden vergi muafiyeti talep ettiğinin ortaya çıktığı 2022’den beri artmıştı.