Sosyopix’in anılarla dolu yepyeni 2023 takvimleri ile tanış

Sosyopix’te takvimler sıradan bir takvimden çok daha fazlası! Bir takvim düşün, zamanı geçtikten sonra bile çöpe atamıyorsun. Neden mi? Çünkü her bir sayfasında yaşadığın anılar var! Tüm yıl biriktirdiğin fotoğraflar takvim yapraklarından sana gülümsüyor.

2023 Takvimleri ile Özel Günleri Anılarla Hatırla!

Yeni bir yıla merhaba dememize çok az bir süre kalmışken yeni takvimlerin evimizin en güzel köşesinde yerini alma zamanı geldi. 2023 Takvimleri Sosyopix’in her sene beklenen, yılbaşı hediyesi olarak en çok tercih edilen ve ikonikleşen ürün grubu oldu. Çünkü Sosyopix.com’da Takvimler hem hazırlaması çok kolay hem çok kaliteli hem de çok fazla çeşide sahip.

İster kendine ister sevdiklerine hediye edebileceğin 2023 Takvimleri yıl boyunca mutlu anılarla eşlik edecek. Uygun fiyatlı birçok takvim seçeneği ile zevkine ve bütçene hitap eden takvimleri kolayca seçebilirsin. Üstelik yıl bittikten sonra fotoğraflarını saklamaya devam edebileceğin güzel bir hatıra…

Sosyopix’in en sevilen kişiye özel fotoğraflı takvimlerine yenileri eklendi! Yepyeni, modern, zamanı geçse bile kullanışlı 2023 Takvimleri senin için sıraladık. Sosyopix Takvimlerini hemen incele!

Sosyopix’te onlarca farklı tasarımda takvim bulunuyor.

Takvim Kutusu

Masa Takvimi

Magnet Takvim

Takvim Poster

Büyük Duvar Takvimi

Masa Takvimi - Metal Stantlı

Duvar Takvimi

1- 2023 Takvim Kutusu

Sosyopix Takvim Kutuları, ahşap mini şövale üzerinde sergileyebileceğin 12 yapraklı fotoğraflı takvim. Kişiye özel fotoğraflı takvimini sevdiklerin ve kendin için hazırlayabilirsin.

2023 Takvim Kutusu’nu hediyeni ister şövale yardımıyla masa takvimi olarak istersen de içerisinde bulunan ipler ve mandallar yardımıyla duvar takvimi olarak kullanabilirsin. Takvim Kutusu - Renkli Tasarım ve Takvim Kutusu - Minimal Tasarım başta olmak üzere tam 7 farklı tasarımda hazırlayabilirsin.

2- Masa Takvimi

Evinde veya ofisindeki çalışma masanda kullanabileceğin bir masa takvimi mi arıyorsun? O zaman Sosyopix’in 2023 Masa Takvimi’ni keşfetmelisin! Katlanabilir ve spiralli masa takvimi kişiye özel hediye olarak hazırlayabilir, 12 farklı fotoğrafını kullanabilirsin. Sevdiklerin ve kendin için seçtiğin takvimindeki fotoğrafları istersen tercihine göre mat veya parlak baskı tekniği ile hazırlayabilirsin. Masa Takvimi’nde tarzına uygun birçok tasarım seçeneği buluyor. Ayrıca kurumsal hediye olarak da en çok tercih edilen takvimler arasında yer alıyor.

3- Masa Takvimi - Metal Stantlı

Sosyopix’in en sevilen takvim modellerinden biri de Masa Takvimi - Metal Stantlı! 2023 takvimin hala hazır değilse fotoğraflarından oluşan metal stantlı bir masa takvimi masana çok yakışabilir. Herhangi bir yardım gerektirmeden metal ayakları ile evde ve ofiste kullanabilirsin. Her masaya uyum sağlayacak birbirinden güzel tasarımları arasından sevdiklerinin ve senin zevkine göre seçim yapabilirsin. Sevdiklerine yeni yıl hediyeni fotoğraflarla dolu metal stantlı masa takvimi ile hazırla, yıl bittikten sonra en güzel anılarını saklamaya devam et!

4- Magnet Takvim

Yeni trendlere göre en çok sevilen ve aranan ürünler fotoğraflı takvimler ve fotoğraflı magnetler. Sosyopix’in Magnet Takvim ürününde ikisi bir arada! Anılarını yaşam alanlarındaki her yerde saklayabileceğin çok beklenen bir yılbaşı hediyesi; Magnet Takvim!

Minimal ve Renkli tasarımlarının yanında 7 farklı seçeneği de görebileceğin bu ürün kendine ve sevdiklerine aldığın en güzel yılbaşı hediyesi olabilir.

5- Büyük Duvar Takvimi

Sosyopix takvimleri arasında en büyük takvim! Fotoğraflarına kocaman yer verebileceğin, her bakışta mutluluk garantili 2023 takvimi. Doğum günleri, yıl dönümleri ve unutmaman gereken randevuları bu büyük takvimde işaretleyebilirsin. 12 sayfalık 30x40 cm boyutlarındaki duvara asılabilen 2023 takvimini siyah ve beyaz renk seçeneği ile hazırlayabilirsin.

6- 2023 Takvim Poster

Sosyopix’in 2023 yılına özel olarak hazırlanan Takvim Posterler’i ev dekorasyonuna şıklık katacak güzellikte! Modern ve şık tasarımları tüm yıl dekorasyonunu süslesin! 50x70 cm poster boyutunda hazırlanan bu takvimleri duvarlarında kullanabilirsin. Sevdiklerin ve sana ait en sevdiğin fotoğraflar hepsi bir bütün halinde mutfakta, salonda, yatak odanda ya da ofisinde yerini alacak.

Yaşam alanlarındaki bohem tarzı ortaya çıkarmak isteyenlere Boho Tasarımlı Takvim Poster, ister hayat enerjisini ve tüm canlılığı evine yansıtmak isteyenler için Renkli Tasarımlı Takvim Poster! 2 farklı seçenek 2 farklı tarz; tercih senin!

Hatırlanması gereken özel günleri hiç unutmamak istiyorsan bu takvimler tam sana göre! Kişiye fotoğraflarla hazırlayabileceğin, ister kendine istersen ailene,arkadaşlarına veya sevgiline hediye edebileceğin Sosyopix 2023 Takvimlerini keşfet!