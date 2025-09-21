Şota Fenerbahçe maçını böyle yorumladı: 'Ayakta kalan bir Kasımpaşa izledik'

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında 10 kişi kalan Kasımpaşa, güçlü rakibi Fenerbahçe karşısında sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Teknik Direktör Şota Arveladze, oyuncularını ve kulüp çalışanlarını överek, “Ayakta kalmak en önemlisiydi. Hak ettiğimiz 1 puanı aldık” dedi.

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Kasımpaşa sahasında Fenerbahçe’yi ağırladı.

Maçta uzun süre 10 kişi oynamak zorunda kalan lacivert-beyazlılar, güçlü rakibi karşısında sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Maç sonrası konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, sadece futbolculara değil, kulüp çalışanlarına da teşekkür ederek alınan 1 puanın önemine dikkat çekti.

ŞOTA’DAN ÇALIŞANLARA ÖZEL TEŞEKKÜR

Sözlerine sahadaki oyundan önce kulübün genel yapısına değinerek başlayan Gürcü teknik adam, “Bu maç sadece bugün başlamadı, 2.5 ay öncesinden başladı. Futbolcular, hocalar kadar mutfakta, soyunma odasında, çim hazırlığında çalışan herkesin emeği var. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Fenerbahçe’ye karşı kaybedebilirdik, sorun değil. Ama bu takımın huzuru, enerjisi çok önemli. Bu sayede ayakta kaldık.” dedi.

“AYAKTA KALMAK EN ÖNEMLİSİYDİ”

Maçın kırılma anlarını değerlendiren Arveladze, “İyi başladık ama boş kaleye atamadığımız bir pozisyon vardı, sonra gol yedik. Karşımızda büyük bir kalite vardı. 10 kişi kaldık ama yine de ayakta kalan bir Kasımpaşa izlettik. Kalecimiz iyiydi, futbolcularım disiplin ve sistemi bırakmadılar. 10 kişi olmamıza rağmen ezilmedik, pozisyonlara bile girdik. Hak ettiğimiz 1 puanı aldık.” diye konuştu.

“GENÇLER CESURCA OYNADI”

Son olarak genç oyuncularına da parantez açan deneyimli çalıştırıcı, “Birkaç tane genç oyuncu oynattık. Adem, Tunuslu bir çocuk… İlk maçında direkt Fenerbahçe’ye karşı oynadı. Bu ligi hiç bilmiyor ama yine de ayakta kaldı. Transferlerimiz de yavaş yavaş takıma uyum sağlayacak.” ifadelerini kulladı.



