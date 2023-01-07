Mislav Orsic Premier Lig'de. İmzayı attı

İngiltere Premier Lig ekibi Southampton, Dinamo Zagreb'den Mislav Orsic'i transfer ettiğini açıkladı.

30 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile 30 Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalandı.

Southampton'ın bu transfer için 6 milyon 800 bin euro bonservis bedeli ödediği belirtildi.

Mislav Orsic bu sezon Dinamo Zagreb formasını 27 maçta giyerken 13 gol attı.