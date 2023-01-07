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Mislav Orsic Premier Lig'de. İmzayı attı

Hırvat yıldız Mislav Orsic, Dinamo Zagreb'ten Southampton'a transfer oldu

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 08:08
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Southampton Hırvat yıldızı kaptı

Mislav Orsic Premier Lig'de. İmzayı attı
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İngiltere Premier Lig ekibi Southampton, Dinamo Zagreb'den Mislav Orsic'i transfer ettiğini açıkladı.

30 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile 30 Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalandı.

Southampton'ın bu transfer için 6 milyon 800 bin euro bonservis bedeli ödediği belirtildi. 

Mislav Orsic bu sezon Dinamo Zagreb formasını 27 maçta giyerken 13 gol attı.

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