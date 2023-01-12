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Manchester City'e Southampton darbesi

İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde Southampton, Manchester City'yi eledi

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 07:00
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Southampton Manchester City'i eledi

Manchester City'e Southampton darbesi
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İngiltere Lig Kupası'nda Southampton, sahasında Manchester City'yi 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Southampton, Manchester City karşısında 23. dakikada Sekou Mara ve 28. dakikada Moussa Djenepo'nun attığı gollerle kazanarak tur atladı.

Günün diğer maçında ise Nottingham Forest, normal süresi 1-1 biten maçta Wolverhampton'a penaltılarla 4-3 üstünlük kurarak son 4 takım arasına kaldı.

Kupada daha önce Manchester United ve Newcastle United, yarı finale çıkmıştı.

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