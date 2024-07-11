Soyadı düzenlemesini de içeren '9'ncu Yargı Paketi' komisyonda

9'ncu Yargı Paketi komisyonda

AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, "Kadınların evlendikten sonra eşlerinin soyadını alacakları ve istemeleri halinde kendi soyadlarını da kullanabilecekleri bir düzenleme getiriyoruz. Bu, aile bütünlüğünün korunması ve çocukların olumsuz etkilenmemesi için önemlidir" dedi.

Adalet Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığında toplanarak, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele aldı. Özkan, 9'uncu Yargı Paketi'nin, ideal hukuk arayışının bir parçası olduğunu ve temel haklar ile yargı bağımsızlığının güçlendirilmesini amaçladığını belirtti. Ayrıca, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararlarına uygun olarak önemli düzenlemeler yapıldığını ifade etti.

Özkan, aile bütünlüğünün korunmasının amaçlandığını vurgulayarak, "Güçlü bir toplumun temelinde güçlü aile yapısı yatar. Aile kurumunu multidisipliner bir perspektifle ele almalıyız. Soy bağının ve aile birliğinin korunması için evlenen kadınların soyadı konusunda düzenleme yapıyoruz. Ayrıca, baba ile çocuk arasındaki soy bağının reddi için dava açma imkanı ve evlat edinenlerin, evlatlığın ana ve baba adı olarak yazılabilmesi sağlanıyor" diye konuştu.

Hakaret suçu ile ilgili düzenlemelerin de yapıldığını belirten Özkan, "Hakaret suçu için şikayet süresi en fazla 2 yıl olacak. Özellikle dijital mecralarda uzun süre önce yapılan paylaşımlar nedeniyle vatandaşlarımız üzerinde baskı oluşturulmasını önlemeyi amaçlıyoruz. Sosyal medya üzerinden işlenen hakaret suçları, ön ödeme kapsamına alınarak daha etkin bir mücadele hedefleniyor. Bu düzenleme, hakaret özgürlüğü tanımıyor; aksine, 5 yıl içinde tekrar işlenirse, fail hakkında doğrudan kamu davası açılacak" dedi.