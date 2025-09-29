Soyadını değiştirip anne ve babasını katletti!

Dehşet veren olay Kırşehir'in Aşağı Homurlu köyünde yaşandı. Sonradan soyadını değiştirdiği öğrenilen Ömer Kılıç ailesinin evine gitti.

ANNE VE BABASINI KATLETTİ

Kılıç henüz bilinmeyen bir nedenle mutfaktan aldığı bıçakla anne ve babasına saldırdı. Öz çifti, aldıkları bıçak darbeleriyle olay yerşnde hayatlarını kaybetti.

Ailesini bıçakladıktan sonra evden kaçan Kılıç, kapıda karışlaştığı kuzenleri Fatih Boran (36) ile Nihal Göztak'ı da (38) bıçakladı.

Şüpheli, ihbarla olay yerine gelen polis ekiplerince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

