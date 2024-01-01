Soygun yapan 5 suçlu idam edildi

İran’ın Elborz eyaletinde "silahlı soygun" suçlamasıyla yargılanan 5 suçlu idam edildi.

Yargı erkine bağlı Mizan Haber Ajansı, İran’ın farklı eyaletlerinde 14 silahlı soygun olayına karışan 5 suçlunun idam cezasının, Kerece Merkez Cezaevinde infaz edildiğini açıkladı.

Haberde, söz konusu kişilerin soygunda ateşli ve ateşsiz silahlar kullandıkları, 4’ü hayvan hırsızlığı olmak üzere toplam 14 soygun olayında, İran’ın farklı yerlerinde tır ve kamyonların yolunu kesip yüklerini çaldıkları, soygun sırasında biri engelli olmak üzere 3 kişinin kulağını kestikleri belirtildi.

Polis elbisesi giyerek de soygun yapan söz konusu kişilerin, "çete halinde silahlı soygun, yolları güvensiz hale getirmek, halk arasında korkuya sebep olma, halkın malına zarar verme" suçlarından yargılandığı belirtildi.

Yargılama sürecinin tamamlanmasından sonra yapılan itirazın yüksek mahkemede değerlendirildiği ve yerel mahkemenin kararının orada da onandığını kaydedildi.