İsrail'in, 70 bin sivili acımasızca katlettiği Gazze'deki soykırımında kazanan ABD'li şirketler oldu. Wall Street Journal (WSJ) "Gazze Savaşı ABD şirketleri için büyük işti" başlığını taşıyan haberde, İsrail’e milyarlarca dolarlık silah ve mühimmat akışının sürdüğü; Boeing, Northrop Grumman ve Caterpillar gibi şirketlerin soykırımdan ticari kazanç sağladığı kaydedildi.

Gazete, ekim 2023’ten bu yana ABD'nin İsrail'e 32 milyar doları aşan silah, mühimmat ve diğer askeri teçhizat transferine onay verdiğini yazdı. WSJ ayrıca bölgedeki savaşın ABD’deki savunma şirketleri için “yeni bir fırsat doğurduğunu” ifade ettiği haberinde, İsrail’in normal şartlarda her yıl aldığı 3.3 milyar dolar dış askeri finansmanın geçtiğimiz yıl 6.8 milyar dolara yükseldiğini yazdı.

Bu rakama nakit dışı yardımların dahil olmadığı vurgulandı. Haberde faturanın büyük bölümünün ABD vergi mükelleflerinin sırtına bindiği de yazdı. Sözkonusu haber için ulaşılan İsrail Başbakanı Netanyahu’nun sözcüsünün soruları Savunma Bakanlığı’na yönlendirdiği, ancak bakanlığın yorum yapmayı reddettiği; İsrail ordusunun da yorum yapmadığı belirtildi.

EN BÜYÜK KAZANAN BOEING

Haberde, Gazze savaşının başlangıcından bu yana İsrail’den en fazla iş alan şirketin Boeing olduğu kaydedildi. ABD’nin geçen yıl 18.8 milyar dolarlık F-15 savaş uçağı satışına onay verdiği, teslimatların 2029’da başlayacağı yazıldı. 2025 yılında Boeing’in “7.9 milyar dolarlık güdümlü bomba ve kit satışına” onay aldığı belirtildi.

WSJ bu miktar için, "İsrail’in 2018’de Boeing’den önümüzdeki on yıl için taahhüt ettiği 10 milyar dolarlık alımı fazlasıyla aştığı” ifade edildi.

Northrop Grumman’ın jet yedek parçaları; Lockheed Martin’in yüksek hassasiyetli füzeler; General Dynamics’in 120 mm tank mühimmatı için onaylanan satışlar aldığı da haberde vurgulanan noktalardan oldu. ABD’nin onayladığı en büyük savunma satışlarının “savaş uçakları ve havadan bırakılan güdümlü bombalar” olduğu yazılan haberde, kara unsurlarıyla ilgili sözleşmelerin çok daha düşük hacimli kaldığı ifade edildi. Haberde, son iki yıllık grevler ve üretim sorunlarından yıpranan Boeing için silah satışlarının “nadir denk gelen bir parlama noktası” olduğu ifade edildi.

Habere göre İsrail’in Gazze’de yoğun şekilde kullandığı Eitan zırhlı araçlarının gövdesi, Wisconsin merkezli Oshkosh tarafından üretiliyor. Motoru da Michigan’daki Rolls-Royce birimi tarafından sağlanıyor. WSJ, Caterpillar’ın D9 zırhlı buldozerlerinin Gazze ve Batı Şeria'daki yıkım ve temizleme operasyonlarında "tercih edildiğini" de vurguluyor.

'ÖLDÜRÜLENLER TERÖRİSTTİ'

WSJ, 2024’te Palantir'in İsrail Savunma Bakanlığı ile ortaklığa girdiğini de yazdı. Haberde, Palantir CEO’su Alex Karp’ın, bir protestocunun İsrail’in Palantir teknolojisini sivilleri öldürmekte kullandığı sözlerine “Öldürülenlerin ‘çoğunlukla terörist’" olduğu yanıtını verdiği aktarıldı.

Şirketin 2024 yıllık raporunda, İsrail ile ilgili operasyonların “finansal sonuçlar açısından önemli olmadığı” iddia edildi. Lockheed Martin, son raporunda, İsrail ve Ukrayna’nın artırdığı ABD savunma harcamalarının şirketi özellikle mühimmat alımları açısından “olumlu etkilediğini” ifade etti. İtalyan yüklenici Leonardo’nun, İsrail’e tanker sattığı aktarıldı.

YATIRIMCILARDAN 'SOYKIRIM RANTINA' TEPKİ

WSJ, ayrıca sözkonusu şirketlerin bazı yatırıcımlar ve çalışanlarından tepki aldığını da yazdı.

Son bir yılda üç Norveç yatırım fonunun Oshkosh, Palantir, Caterpillar ve Thyssenkrupp hisselerini azalttığı belirtildi. Habere göre bunun nedeni de “ürünlerinin Gazze’deki kullanımına dair endişeler.” Hollanda’nın en büyük emeklilik fonu ABP'nin de Caterpillar’daki 387 milyon euroluk hissesini aynı gerekçeyle elden çıkardığı yazıldı.

İsrail'in Gazze’ye yönelik soykırımında 68 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi ve bunların 18 binden fazlasının çocuk olduğu ifade ediliyor. Üstelik, Gazze'deki enkazların altında çok daha fazla cansız beden bulunduğu için gerçek kayıpların açıklanan resmi sayıların çok çok üzerinde olduğu belirtildi.