Soylu, AKP ile ters düştü

Sokak köpeklerinin uyutulmasına yönelik AKP’nin teklifinin meclise gelmesi beklenirken eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan da açıklama geldi.

"GÖNLÜM RAZI DEĞİLDİR"

Köpeklerin uyutulmasından yana olmadığını belirten Soylu, "Köpeklerin uyutulması ülke toplumunda büyük yaralar ve geri dönüşü olmayan travma yaratır. Avrupa’nın yapmış olduğu uyguladığı kötü örnekler bizim merhametli Türk halkının örf ve adetlerine uygun değildir. Köpeklerin uyutulması, yok edilmesi böyle pervasızca kabul edilmesine gönlüm razı değildir. Yapılacak olan belediyelerin sistemli bir biçimde bu sorunu çözmesidir. Canların hayatı polemik yapılacak konu değildir. Onlar Allah’ın bize emanet ettiği sessiz kullarıdır. Yaratılanı severiz yaratandan ötürü." dedi.