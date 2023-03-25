Soylu Erdoğan’a kazan kaldırdı. İsmail Saymaz karşılamaya neden gitmediğini açıkladı

İsmail Saymaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 bakanı milletvekili adayı olarak göstereceklerini açıklamasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile gerilimin arttığını öne sürdü.

Saymaz, "Cumhurbaşkanı ile Soylu arasında bir yol ayrılığı var. Mesela bir süredir Kahramanmaraş'ta bakan bey konteynerda kalıyor. Bugün Cumhurbaşkanı Hatay'da ve gitmedi karşılaşamaya. Belindeki bir rahatsızlık gerekçe gösterilmiş. Soylu iki eli kanda olursa giderdi, gitmedi. Bununda nedeninin milletvekilliğinde düşünüldüğü yer olduğu düşünülüyor. Samsun düşünülüyormuş, Soylu'da bunu değil İstanbul'u istiyor. İstanbul'u da parsellemişler. Üç bölge var. Birine Karaismailoğlu, birine Murat Kurum, bir tane daha düşünülmüş. Bunlar aynı zamanda İBB için düşünülen müstakbel adaylar. Soylu, Samsun'a düşünülmüş o da Samsun'u istemiyor. Cumhurbaşkanı ile Soylu arasında bir süredir uçurum olduğunu bana aktardılar. Bunu da karşılamaya katılmaması destekledi" dedi.