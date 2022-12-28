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  • İmamoğlu 'kuyruklu yalan' deyince Soylu İmamoğlu'nun kendisini eskiden aradığını söyledi

İmamoğlu 'kuyruklu yalan' deyince Soylu İmamoğlu'nun kendisini eskiden aradığını söyledi

İmamoğlu, Soylu'nun açıklamalarına "kuyruklu yalan" deyince, İçişleri Bakanı Soylu, yeni bir açıklama yaptı.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 17:40
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Soylu İmamoğlu'nun kendisini eskiden aradığını söyledi. İmamoğlu kuyruklu yalan demişti

İmamoğlu 'kuyruklu yalan' deyince Soylu İmamoğlu'nun kendisini eskiden aradığını söyledi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili açıklamalarda bulunmuş ve İmamoğlu'nun kendisini arayıp yardım istediğini savunmuştu.

Soylu,  "İmamoğlu beni aradı, benden yardım istedi. Bana belli bir konuda CHP beni sevmiyor. Bu konuda bana yardımcı olur musunuz diye" ifadelerini kullanmıştı. İmamoğlu ise, Soylu'nun bu iddialarını sosyal medya hesabından yalanlamış ve iddialar için "Bu kuyruklu bir yalan" demişti.

Bakan Soylu, İmamoğlu'nun attığı tweete bir yanıt daha vererek, iddiasına açıklık getirdi.

Soylu bu kez, "Ufak bir namusun varsa şerefin varsa yalan söylemezsin. İstanbul’da yardım toplarken, yardımların kanunlara uygun olmadığını tespit ettikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı beni aradı ve dedi ki 'Biz hemşeriyiz ne olursun beni onlara ezdirme.'” ifadelerini kullandı.

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