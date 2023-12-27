Soylu ve Nebati’nin Meclis'te el ele dolaşmasına Fatih Portakal’dan zehir gibi tepki

Meclis Genel Kurulu’nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri sürerken kameralara ilginç bir an yansıdı.

Eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati el ele MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yanına gidip selam verdi.

Kameralara yansıyan Nebati ve Soylu'nun bu görüntüleri sosyal medyada kısa sürede hızla yayıldı.

FATİH PORTAKAL'DAN SERT TEPKİ

Gazeteci Fatih Portakal, Sözcü TV’de sunduğu Ana Haber’deki yayınında söz konusu görüntüye tepki göstererek “Biri ülkeyi ekonomik anlamda, diğeri ise güvenlik anlamında çökertmiş iki insan. Ekonominin de, iç huzurun da durumu ortada. İkisi bu şekilde el ele, gönül gönüle, birlikte Meclis Genel Kurulunda dolaştı. Birisi İçişleri Bakanı, diğeri ise ekonomiden sorumlu olan bakandı. Biri ekonomiyi mahvetti sıkıntılar yaşıyoruz, diğeri ile ise iç güvenlikteki huzuru kaybettik. İşte, Ali Yerlikaya… Allah’tan öyle bir insan geldi ki, bir şeyleri temizlemeye çalışıyor. İki kişiden de hesap sorulmuyor bu ülkede.” açıklamalarında bulundu.