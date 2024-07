Soylu’nun kuzeni Diyarbakır’da hastalar üzerinde deney mi yaptı. Siyasi isimden şok iddialar

31 Mart yerel seçimlerinde DEVA Partisi’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olan Prof. Dr. Cenap Ekinci, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bazı Covid-19 hastalarının Türk Işın Tedavi Yöntemi’ni (TurkishBeam) denemek için kobay olarak kullanıldığını iddia etti.

"HASTALARIN DİĞER TEDAVİLERİ KESİLDİ VE ALET DENENDİ"

Diken'den Mesude Demir’e konuşan Ekinci, şu açıklamalarda bulundu:

“O hastanede görevli değildim. Ancak bütün gelişmeleri takip ediyordum. Sonuçta pandemiydi ve her yerle ilgileniyorduk. Arkadaşlarım orada çalışıyordu. Üç gün boyunca cihazın yüklendiği özel uçakla Ankara’dan her sabah geldiler ve akşam hemen geri döndüler. Araştırma ekibinde mikrobiyolog, enfeksiyon hastalıkları ya da yoğun bakım alanında uzmanları yoktu. Bakanlığın onayını almadan, test etmeden hastaların kanlarına apar topar lazer verdiler. Beş ile on arasında hastaya uygulandığını net olarak biliyorum. Hastaların diğer tedavileri kesildi ve alet denendi. Bunlardan ölenler oldu.”

"OLAYIN ÜSTÜ KAPATILDI"



Organizasyonu Süleyman Soylu’nun kuzeni Mehmet Soylu’nun yaptığını iddia ederek “Anlattıklarım eksiktir, fazla değil. Mahkemeye versinler, soruşturma açsınlar hakkımda. Hazırım. Neden sadece Diyarbakır'dan bahsedildi? Neden üstü kapatıldı, örtüldü? Böyle araştırma mı olur?” diye sordu.

Prof. Dr. Cenap Ekinci

"İŞLEME ONAY VERENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ"

“Önce hayvan deneyleri, bilimsel yayınlar yapılır. Literatüre girer” diyen Ekinci, şunları aktardı: “‘Bir hastanın kanındaki enfeksiyon negatife döndü’ derseniz, bilimsel bir deney olmaktan çıkar. Mengele (Alman Nazi doktor) gibi denersiniz. Başarılı olduk deyip, toplandılar uçaklarıyla gittiler. Bu işleme onay verenler ödüllendirildi. Olay böylece kapandı.”

FİRMA İLE İLGİLİ USULSÜZLÜK İDDİASI

RD Global-Invamed firmasının web sitesine göre, Cleveland Clinic ve New York Üniversitesi Tıp Merkezi, TurkishBeam tedavisinin ilgili denemelerini ve analizlerini yürütmek üzere firmayı resmi olarak davet etti. Ayrıca, firmanın web sitesinde adresi olarak ABD gösteriliyor ve Sağlık Bakanlığı’nın araştırma onayını verdiği öne sürülüyor.