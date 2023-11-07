Soyunma odasında neler olduğu ortaya çıktı. Beşiktaş'ın 3 puan vermesine kim sebep oldu?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11.haftasında deplasmanda Antalyaspor'a 3-2 mağlup oldu. Mücadele sonrası, Eric Bailly ile Tayfur Bingöl arasında yaşananlar ve Burak Yılmaz'ın açıklamaları gündem oldu.

Fanatik Gazetesi yazarı Orhan Yıldırım, Siyah Beyazlı ekipte yaşananlarla ilgili bir yazı kaleme aldı. Yıldırım, Beşiktaş'ın Antalyaspor'a 3 puan vermesine kimin sebep olduğuna değinirken, Bailly - Tayfur tartışmasının perde arkasını da açıkladı.

"BİR HOCANIN, MAÇI RAKİBE NASIL VERDİĞİNİ İZLEDİK"

"Beşiktaş, zirve takibinde puan farkını 9’a indirme şansını kullanamadı. Bir hocanın maçı rakibe nasıl verdiğine en güzel örnek izledik." diyen Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

Burak Yılmaz’ı severiz. Saygılı, onurlu, gururlu biridir. Ancak Antalya maçında yaptığı ipe sapa gelmez! Maçın ilk yarısı. Takımın en iyisi Bailly. Tecrübeli stoper iki net gol pozisyonunu önledi. Tek başına savunma yaptı. Skora aldanmadı! Devre arasında koşup Tayfur’un yakasına yapıştı. ‘Robot gibi dolaşma” diye silkeledi. İçeride kaptan Necip ile tartıştı. “Hep ileri çıkıyorsun. Arkada yalnız kalıp pozisyon yiyoruz” şeklinde dikleşti. Buna şahit olan Burak Yılmaz, ne yaptı. Vay efendim kimse Beşiktaş formasını çekemez. Kaptanına laf diyemez gibi düşünce ile oyundan aldı. Maç sonu Burak hocanın yaptığı açıklamalar malumunuz. Yahu hocam, Nasrettin Hoca gibi bindiğin dalı kestin. Savunmanı dağıttın. Bailly’nin arkasında durman, uyuyan takımını uyandırman gerekirdi. Kötü gidişe takım içinde bir kişi isyan etti. Sonuna kadar da haklı. Bu sığ düşünce nedir Allah aşkına.

BAILLY NECİP İLE DE TARTIŞTI

Deneyimli spor yazarı, Bailly'nin Tayfur Bingöl'e maç içindeki performansından dolayı tepki gösterdiğini, ayrıca Bailly'nin devre arasında soyunma odasında kaptan Necip Uysal'a da “Hep ileri çıkıyorsun. Arkada yalnız kalıp pozisyon yiyoruz” sözleriyle dikleştiğini ifade etti.

"HEYECAN İÇİNDE DOĞRU KARAR ALMADA SIKINTINIZ VAR"

Beşiktaş'ın Antalyaspor mağlubiyeti nedeniyle mevcut teknik sorumlu Burak Yılmaz'ı eleştiren Orhan Yıldırım, "Antalya’da sahadan çıkması gereken biri varsa o da siz olmalıydınız hocam. Bu maç sonu açıklamalarınız... Hiç hoş olmadı. Beşiktaş’ın formasına, oyuncusuna özetle değerlerine kimse saygısızlık yapmaz. Yapamaz. Haddine değil. Ama siz bu tecrübesiz hareket ile zirve takibinde önünü kestiniz. Bailly oyunda kalsaydı, skor asla böyle olmazdı. En iyisi gelin, hem kendinize, hem de kulübe yazık etmeyin. Bırakın hocam. Futbolcular başka, hocalık bambaşka. Heyecan içinde doğru karar almada sıkıntınız var. Bunu farklı bir kulüpte baskılayıp öyle gelin. İnanın hem uçup, hem de uçurursunuz." dedi.