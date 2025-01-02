Sözcü yazarı Saygı Öztürk yazdı: İşte Öcalan'ın iktidardan istediği skandal talep...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “DEM-İmralı görüşsün” çağrısı sonrası DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan’ın 28 Aralık’ta İmralı’ya giderek terör örgütü PKK Elebaşı Öcalan ile yaptığı yankıları sürüyor.

Konuya ilişkin görüşlerini paylaşan Sözcü yazarı Saygı Öztürk, bugünkü yazısında Öcalan’ın devlete bazı koşulları olacağını iddia etti. Öcalan'ın 1999 yılındaki ek ifadesini hatırlatan Saygı Öztürk, “Abdullah Öcalan’ı örgütü bile unutmuşken, Öcalan yeniden sahneye çıkarıldı. Öcalan, cezaevlerinde bulunan bütün PKK’lıların affedilmesini istiyor. Yalnız onlar değil, örgütün halen dağ kadrosunda bulunan teröristlerin de koşulsuz olarak affedilip topluma kazandırılmasını talep ediyor” ifadelerini kullandı.

"AZILI TERÖRİSTLER BİLE AFTAN YARARLANABİLİR"

Adalet Bakanlığının verilerine göre, şu an cezaevlerine 4 bin 750 civarında PKK'lı teröristin bulunduğunu ifade eden Öztürk, şöyle devam etti: "Halen Suriye’de, Irak’ın Kuzeyinde bulunan bölücü örgütün kamplarında bulunan teröristler de aftan yararlanacak. Bunun için silahlarıyla birlikte teslim olması istenecek. Örgüte katılan ancak eyleme katılmadığını öne sürenler serbest kalacak. Teröristler kod adı kullandığı ve hangi eyleme katıldıkları tam olarak bulunmadığı için azılı teröristler bile “Eyleme katılmadıklarını” söyleyip gündeme gelecek aftan yararlanabilir"