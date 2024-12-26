Sözcü’nün ünlü yazarından Nefes gazetesi için ortalığı karıştıracak iddia! Medya savaşının fitili ateşlendi…

Sözcü gazetesinden ayrılan bir grup yönetici ve çalışan tarafından çıkarılan Nefes gazetesinin finansörünün kim olduğu merak ediliyordu. Bu konuyu köşesine taşıyan Sözcü gazetesinin ünlü yazarı Emin Çölaşan, çok tartışılacak iddialar dile getirdi. Çölaşan, “Yeni gazetenin arkasında kim var?” başlıklı yazısında, “Bundan bir hafta önce piyasaya yeni bir gazete çıktı. Başarılar diliyorum ama işin çok önemli olan başka boyutlarına da biraz olsun değinmek gerektiğine inanıyorum” diyerek şöyle devam etti:

HANGİ SERMAYE GRUBU VAR?

Yeni çıkan gazete devreye büyük reklam kampanyaları ile girdi... Kadrosunu oluşturmak için çok sayıda gazeteciyi transfer etmişti. Transfer olanların çoğu bizim arkadaşlarımızdı. Bu devirde gazete çıkarmak neresinden bakarsanız bakın kolay iş değildir. Gazete piyasaya çıkmadan önce, merak nedeniyle kendilerine hep soruyorduk: “Gazeteniz hayırlı olsun da bu işin arkasında hangi sermaye grubu var?” Bu soruya hiç kimse yanıt veremiyordu! Daha doğrusu bazıları gerçekten bilemiyor, bilenler ise ağzını açıp konuşmuyordu.”

SİTEDEKİ ŞİRKETİN İLANI

Gazetenin internet sitesindeki ilana dikkat çeken Çölaşan, “Sitede bir haftadır sadece bir tek ilan var: Rönesans Gayrimenkul... Mantık yürütünce ortaya şu sonuç çıkıyordu: Bu gazetenin arkasında Tayyipgillerin sevgili ve güvenilir dostu, sarayını bile yapan Rönesans var! Bu büyük işin ana sermayesini Rönesans sağlıyor. Ama gelin görün ki yeni çıkan gazete Atatürkçü ve laik Cumhuriyet’ten yana! Üstelik AKP iktidarına karşı! Büyük bir çelişki” tespitinde bulundu.

SÖZCÜ’YE DERS VERELİM

Çölaşan, konuyla ilgili şüphesini dillendirirken, “Rönesans’ın patronu, büyük iş adamı, para babası Erman Ilıcak şöyle düşünmüş olabilir: “Bu SÖZCÜ gazetesi benim iktidarıma ve şirketlerime yıllardan beri kan kusturdu. Madem onlara rakip olacak bir gazete çıkacak, finansmanını kaç milyar olursa olsun ben karşılamaya hazırım. Bu yolla SÖZCÜ’ye de iyi bir ders vermiş olurum!” yorumunu yaptı.

TEK BİR SORU SORDU

Çölaşan, yazısını şu soruyla bitirdi: “Yeni çıkan ve başarılı olmasını dilediğim bu gazetenin arkasında Erman Ilıcak isimli iş adamı ile birlikte Tayyipgillerin iş alemindeki sağ kollarından biri olan Rönesans Holding var mı, yok mu?”