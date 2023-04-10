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Sözcü'ye geri döneceği konuşuluyordu. İsmail Saymaz Halk TV'den ayrıldığını açıkladı

Gazeteci İsmail Saymaz, 2021 yılı Ağustos ayında Sözcü Gazetesi'nden ayrılarak Halk TV'de çalışmaya başlamıştı. Ancak son zamanlarda, Saymaz'ın Sözcü'ye geri döneceği iddiaları ortaya atılmıştı.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 19:29
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Sözcü'ye geri döneceği konuşuluyordu. İsmail Saymaz Halk TV'den ayrıldığını açıkladı

Sözcü'ye geri döneceği konuşuluyordu. İsmail Saymaz Halk TV'den ayrıldığını açıkladı
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İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Halk TV ile yollarının ayrıldığını duyurdu. Saymaz açıklamasında, "Bugün itibariyle Halk TV ile yollarımız ayrıldı. Yaklaşık 20 aydır omuz omuza çalıştığım Halk TV emekçilerine ve sevgili izleyicilerimize çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta sonu ise İsmail Saymaz, Sözcü Gazetesi'nin Maslak'taki binasında görüldüğü iddia edilmişti. Ancak Saymaz, herhangi bir açıklama yapmadan bu iddialara cevap vermemişti.

İsmail Saymaz’ın hem Sözcü gazetesinde köşe yazarlığına dönüş yapacağı hem de Sözcü TV’de yorumcu olarak görev alacağı iddia edildi.

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