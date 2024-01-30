Sözde hoca enflasyona çözümü böyle buldu. “Eğer Allah’a sorulursa enflasyon saniyede sıfıra düşer”

Kaynak: Haber Merkezi
Sözde hoca enflasyona çözümü böyle buldu. “Eğer Allah’a sorulursa enflasyon saniyede sıfıra düşer”
Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, camide vaaz verdiği iletilen bir kişinin enflasyon ve faiz hakkındaki konuşmaları gündem oldu.

Sosyal medyada, camide vaaz veren bir kişinin faizle ilgili verdiği vaaz dikkat çekti. Söz konusu videoda, “Eğer Allah’a sorarsak enflasyon düşer, faiz düşer.” ifadesini kullanan kişi, sorunun çözümünün Kuran’da yazdığını belirtti.

Vaaz veren kişi, “Memlekette çok büyük kriz var Allahım. Enflasyon yüzde 80’e çıktı Yarabbi, enflasyonu durduramıyoruz. Maaşlar bize yetmiyor. Bu enflasyon nasıl bitecek, nasıl düşecek?” ifadelerini kaydetti ve Kuran’da bu sorunların çözümünün bildirildiğini söyledi.

Eğer Allah’a sorulursa enflasyonun saniyede sıfıra düşeceğini belirten adam, eğer Allah yokmuş gibi yaşanırsa huzur bulunamayacağını söyledi.

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