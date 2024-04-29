Sözde hoca fantezi dünyasına el attı 'Kocalarına karşı bunu giymek zorundalar'

Zaman zaman birbirinden ilginç çıkışlar ile sosyal medyanın gündemine oturan hocalardan bir tanesi, etrafından topladığı kalabalığa karşı verdiği vaazda dinleyenlerin ağızlarını açık bıraktı.

Kadınların tesettürü hakkında açıklama yapan şahıs, eşlerin ev içerisinde başlarının kapalı olmaması gerektiğini söyledi. Kadınların ev içerisinde kocalarına karşı en açık, en cüretkar elbiseleri ile gözükmesinin zorunlu olduğunu söyleyen adam, kadınların ev içinde kapalı olunmaması gerektiğini belirtti.

Aynı şahıs, bir kadın hocanın verdiği vaazda kadınlara karşı yatarken bile başlarının kapalı olması gerektiğini söylemesini eleştirdi ve “Az kaldı yatarken bir de çarşaflı olsaydınız” şeklinde konuştu.

Kendi açıklamalarını bir kenara bırakan şahıs, hakkında konuştuğu kadın hakkında “bu cehalettir” söylemini kullandı.

Hoca olduğu iddia edilen adamın açıklamasının devamı şu şekilde:

“Okumazsan ve dinlemezsen alimleri dinlemezsen, Kuran ve sünneti okumazsan uydurmaya başlarsın uydurursun.

Dinde olmayan şeyleri dinde varmış gibi uydurursun ve insanları İslam’dan soğutursun.

Hayır kadınların evin içinde açık gezmesi rahat gezmesi onların hakkıdır. Namazını kılacağı zaman tesettürüne girer örtünür. Dışarıya çıkacağı zaman yine tesettürüne girer örtünür.”

ELEŞTİRİLER ÜST ÜSTE

Şahsın tepki çeken ifadelerinin yer aldığı videosu sosyal medyada da gündem oldu. Birçok kullanıcı “Kendi isteklerini İslam’a dayandırarak anlatıyor” yorumundan bulundu.