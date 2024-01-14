'Sözde kuyruk yok izdiham dolu'. Hastanedeki sıraya isyan etti

Kaynak: Haber Merkezi
'Sözde kuyruk yok izdiham dolu'. Hastanedeki sıraya isyan etti
Gebze'deki Fatih Devlet Hastanesi acil servisine giden bir vatandaş, hastanedeki yoğunluğu kayda alarak "Sözde kuyruk yok hastanelerde, izdiham dolu.” dedi. Vatandaşın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Hastanelerdeki polikliniklerde muayene olmak isteyen vatandaşlar randevu bulmakta zorlanıyor. Uzun bir süre randevu alabilmek için uğraşan vatandaşlar, randevu alabildiklerinde de verilen ileri tarihli randevular nedeniyle muayene olmak için bekledikleri süre katlanarak artıyor.

Hastanelerin acil bölümlerinde ise uzunca kuyruklar oluşuyor. Acilde muayene olmak için saatlerce bekleyen kimi vatandaşın önünde yüzlerce kişilik muayene sırası bulunuyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Fatih Devlet Hastanesi acil servisine ilaç alabilmek için giden bir vatandaş da hastanelerdeki yoğunluğa ve sıraya paylaştığı video ile isyan etti.

Hastanedeki yoğunluğu cep telefonu kamerasıyla kayda alan vatandaş, önünde 140 kişi olduğunu ve iki saattir sıra beklediğini belirterek “İki saattir bir ilaç yazdıracağız. 140 kişi önümde vardı onu bekliyoruz. Sözde kuyruk yok hastanelerde, izdiham dolu.” ifadelerini kullandı.

Vatandaşın hastanelerdeki yoğunluğa ilişkin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

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