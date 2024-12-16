"Sözler unutuldu" diyen AKP'li Başkan Yardımcısı zehir zemberek sözlerle istifa etti

AKP Yozgat Çekerek Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Akın, görevinden istifa ettiğini açıkladı. İstifasının nedeni olarak belediyedeki yolsuzluklar ve lüks harcamalara karşı tepkisini dile getiren Akın, seçim öncesi verilen vaatlerin tutulmadığını ve emanete ihanet edildiğini belirtti.

Serhat Akın, Belediye Başkanı Üzeyir İnce'nin belediye parasını keyfi kullandığını iddia ederek, "Yetim hakkı yemeyeceğiz dedik, sözler unutuldu" ifadelerini kullandı. Akın, seçim döneminde Başkan İnce ile adaletten ayrılmayacaklarına ve yetim hakkı yemeyeceklerine dair verdikleri sözlerin seçim sonrası unutulduğunu ifade etti.

"PARA HALKIMIZIN CEBİNDEN ÇIKIYOR"

İsrafa ve keyfi harcamalara itiraz ettiğini, ancak bu durumun Başkan tarafından hoş karşılanmadığını belirten Akın, "Başkan, seçim sürecinde makam aracına binmeyeceğini söylemişti, ama şimdi lüks araç kullanıyor. Ayrıca, belediye bütçesinden son model iPhone 15 Pro marka telefon alıyor. Bu paralar halkımızın cebinden çıkıyor" dedi.

Akın, belediye meclis üyelerinin çocuklarının işe alınmasıyla ilgili kirli pazarlıklar yapıldığını ve bu sayede başkanın yalnız kalmaktan kurtulduğunu söyledi. Akın, 6 Aralık 2024 tarihinde yapılan belediye meclis toplantısında, başkanın temsil ve ağırlama giderlerini artırmak isteyen önerilere karşı tek başına red oyu kullandığını açıkladı. Ancak bu red oyu mecliste geçerli olmadı.

"TELEFONU BELEDİYE BÜTÇESİNDEN"

Akın, belediyenin bütçesinin nasıl kullanıldığına dair ciddi eleştirilerde bulundu. Başkan İnce'nin belediye bütçesinden 78 bin liralık bir iPhone 15 Pro satın aldığını iddia ederek, bu harcamaların halkın parasıyla yapılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Bu gelişmelerin ardından Akın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurdu. İstifa kararının ardındaki süreci ve yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşan Akın, belediyedeki yönetim anlayışının değişmesi gerektiğine dikkat çekti.

Akın'ın istifası, AKP içinde ve Yozgat yerel siyasetinde önemli bir yankı uyandırdı.