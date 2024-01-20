Sözleşmeli er başvuruları başladı. MSB duyurdu. Başvuru şartları neler?

e-Devlet üzerinden giriş yapacak olan adaylar, “bilgilerim” bölümünde eğitim, iletişim, askerlik ve diğer gerekli bilgileri doldurduktan sonra otomatik olarak tercih ekranına yönlendirilecekler. Adaylar, başvuru işlemlerini gerçekleştirirken, tercihlerini öncelik sırasına göre belirleyecekler.

Kimlerin başvuru yapabileceği, başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağı, seçim aşamaları, değerlendirme ve sınıflandırma faaliyetlerinin nasıl yapılacağı gibi genel bilgiler Bakanlığın internet sitesinde bulunabilir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı (2024/1 Dönem) Sözleşmeli Er Başvuru Kılavuzu da yayınlandı. Kılavuzda belirtildiği üzere, en az ilköğretim diplomasına sahip olanlar ve askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlar başvuruda bulunabilecekler. Başvuru yılı olan 2024’ün ocak ayının ilk günü itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş olanlar (1 Ocak 1999 tarihinden sonra doğanlar) başvuruda bulunabilecekler.

Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlar ise, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 1 Ocak 2024 itibarıyla 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olanlar (1 Ocak 1999 tarihi ile 31 Aralık 2004 tarihleri arasında doğanlar) ve diğer başvuru şartlarını taşıyanlar, sözleşmeli erbaş ve er olmak için başvuruda bulunabilecekler.

Sözleşmeli erbaş ve erlerin maaşları, o yıl için belirlenen asgari ücret üzerinden, görev yaptıkları birlik türü ve hizmet yıllarına göre hesaplanmaktadır. 2024 yılı temmuz zammına kadar bir sözleşmeli erin maaşı en düşük 34 bin 200 lira, en yüksek ise 53 bin 900 lira olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, sözleşmeli erlerin kendi kusurları olmaksızın veya ilk sözleşmesini ya da müteakip sözleşme süresini bitirmesinden dolayı Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılmasının ardından, görev yaptıkları süre kadar ikramiye ödenmektedir. Bu ikramiyeler, hizmet yılına göre 2024 yılı temmuz zammına kadar, ilk hizmet yılında ayrılanlara 97 bin 600 lira, 7’nci hizmet yılı sonunda ayrılanlara ise 966 bin 375 lira olarak verilmektedir.

ASKERLİK HİZMETİNİ TAMAMLAMAYANLAR NASIL BAŞVURABİLİRLER?

Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlar, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 1 Ocak 2024 itibarıyla 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olanlar (1 Ocak 1999 tarihi ile 31 Aralık 2004 tarihleri arasında doğanlar) başvuruda bulunabilirler. Ayrıca, diğer başvuru şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir. Başvurular, Bakanlığın internet sitesi veya e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilmektedir. Başvuru süreci ve detayları hakkında daha fazla bilgi için Bakanlığın internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Sözleşmeli erbaş ve erlerin görevleri, genellikle askeri birliklerde çeşitli destek ve operasyonel rolleri içerir. Görevler, birliğin türüne, ihtiyaçlarına ve sözleşmeli erbaş veya erin belirli beceri ve eğitimine bağlı olarak değişebilir.

Sözleşmeli erbaş ve erler, genellikle aşağıdaki görevleri yerine getirir:

1. Askeri operasyonlarda aktif rol alır.

2. Askeri ekipman ve araçların bakımı ve işletilmesi.

3. Askeri tesislerin ve alanların güvenliğinin sağlanması.

4. Askeri eğitim ve tatbikatlara katılım.

Bu görevler, sözleşmeli erbaş ve erin atanmış olduğu birliğe ve rolüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.