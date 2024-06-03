Sözleşmesi bitenler dikkat. Kira zam oranları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu göre Mayıs ayında gerçekleşen enflasyon oranını yüzde 3.37 olarak açıklandı. Buna göre de kira zammı oranı yüzde 62.51 olarak hesaplandı.

Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından iş yerleri ve dükkanlara yapılacak kira artış oranı belirlendi. TÜİK , Mayıs ayına ilişkin enflasyon oranlarını aylık yüzde 3.37, yıllık bazda ise yüzde 75.45 olarak duyurdu.

KONUT KİRA ZAMMI İSE HAZİRAN ENFLASLONU BELİRLEYECEK

Konut kiralarına 2 yıldır uygulanan yüzde 25 sınır uygulaması ise 2 Temmuz 2024 itibari ile bitiyor. Muhalefet kanadından her ne kadar kira zammı sınırının bir yıl daha uzatılmasına ilişkin talepler gelse de hükümet kanadı olumlu bir açıklama yapmıyor. En son kendisine kira sınırı sorulan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. kira zammının kaldırılmasından yana olduğunu, piyasa fiyatlarına müdahale edilmemesi gerektiğine inandığını söylemişti.

İŞ YERİ VE DÜKKAN KİRA ZAMMI BELLİ OLDU

İş yerleri ve dükkanlara yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 62.51 olarak kesinleşti. Geçtiğimiz ay ise iş yeri kira zam oranı yüzde 59.64 olarak belirlenmişti.

Ancak bu zam yeni kiralanacak iş yerleri ile kira sözleşmesi biten iş yerleri için geçerli olacak. Diğer kiracılar sözleşmeleri bitene kadar aynı kirayı ödemeye devam edecek.