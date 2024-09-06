Sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü

Bir kişinin bıçakla yaralandığı kavga, sabah saatlerinde Hacı Ömerli Mahallesinde bulunan dinlenme parkında meydana geldi. Kavganın olduğu olay yerinden aktarılan bilgilere göre, dinlenme parkında iki kişi arasında çıkan sözlü tartışmanın büyümesi neticesinde çıkan kavgada 23 yaşındaki R.C.K. bıçakla yaralandı.

Bıçaklı saldırgan olay yerinde kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı R.C.K. ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.