Sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü

Kaynak: İHA
Sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü

Konya Karapınar'da iki kişi arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi yaralandı. Bıçaklı saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bir kişinin bıçakla yaralandığı kavga, sabah saatlerinde Hacı Ömerli Mahallesinde bulunan dinlenme parkında meydana geldi. Kavganın olduğu olay yerinden aktarılan bilgilere göre, dinlenme parkında iki kişi arasında çıkan sözlü tartışmanın büyümesi neticesinde çıkan kavgada 23 yaşındaki R.C.K. bıçakla yaralandı.

aw282041-01.jpg

Bıçaklı saldırgan olay yerinde kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı R.C.K. ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Son Haberler
Trump’tan Yahudilere İsrail tehdidi
Trump’tan Yahudilere İsrail tehdidi
Kayıt dışılık ve sahte belgeye 'yapay zeka' kıskacı
Kayıt dışılık ve sahte belgeye 'yapay zeka' kıskacı
Mobilya fabrikası bir ayda 2 defa yandı
Mobilya fabrikası bir ayda 2 defa yandı
Sırbistan'da Trabzon rüzgarı
Sırbistan'da Trabzon rüzgarı
Elazığ Kovancılar'da deprem
Elazığ Kovancılar'da deprem