S&P Almanya’nın kredi notunu teyit etti

S&P’nin yaptığı açıklamada, Almanya'nın kredi notunun teyit edildiği aktarıldı.

Söz konusu açıklamada, Almanya'nın uzun ve kısa vadeli döviz ve yerel para birimi cinsinden kredi notlarının "AAA/A-1+" olarak teyit edildiği bildirildi.

Almanya’nın kredi notu görünümünün "durağan" olarak korunduğu aktarıldığı açıklamada, ülkenin dış ve mali tamponlarının, çeşitlendirilmiş ekonomisinin ve kurumsal etkinliğinin gelecek iki yıl süresince yeterli derecelendirme tamponu sağlamaya devam edeceği belirtildi.

Yapılan açıklamada, etkili hükümet destek tedbirleri, Çin ekonomisinin yeniden açılması dahil ılımlı derecede sıkılaşan dış talep ve enerji arzı sıkıntısının olmamasının, artan küresel faiz oranlarına ve yüksek enerji fiyatlarının etkilerine rağmen Almanya'nın 2023'te bir resesyondan kaçınmasını sağlayacağı dile getirildi.