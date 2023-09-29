S&P, Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltti

S&P, yeni ekonomi yönetiminin ortodoks para politikalarına dönmesinin Türkiye’nin kredi itibarını güçlendirdiğini belirtti.

Politika faizi yüzde 30’a çıktı

S&P, Türkiye’nin kredi notu görünümünü revize ederken, yeni ekonomi yönetiminin attığı adımları değerlendirdi. Kuruluş, enflasyonla mücadele ve doları düşürme amacıyla politika faizinin haziran ayından bu yana 21,5 puan artırarak yüzde 30’a yükseltilmesini ve mali bozulmanın dengelenmesi için bazı dolaylı vergilerin uygulanmasını olumlu buldu. S&P, yeni ekibin 2026’ya kadar Türkiye ekonomisini daha dengeli dış ve mali hesaplara ve daha kabul edilebilir enflasyon seviyelerine doğru yeniden dengeleyebileceğine inandığını kaydetti.

Görünüm pozitife çevrilebilir

S&P, Türkiye’nin kredi notu görünümünü “durağan” olarak belirlerken, para ve maliye politikalarının etkinliği ve bağımsızlığının arttığını vurguladı. Kuruluş, Türkiye’nin ödemeler dengesi pozisyonunun ve TCMB’nin net döviz rezervlerinin güçlenmesi halinde görünümün pozitife çevrilebileceğini ifade etti. S&P, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5 ve gelecek yıl yüzde 2,3 büyüyeceğini tahmin etti.