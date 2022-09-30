﻿S&P, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

(AA) - S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunun "B+"dan "B"ye indirildiği, kredi notu görünümünün ise "durağan" olduğu kaydedildi.
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