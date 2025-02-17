SPA merkezine dönüştürülen 1500 yıllık tarihi sarnıç mühürlendi

Düzenleme: Kaynak: DHA
SPA merkezine dönüştürülen 1500 yıllık tarihi sarnıç mühürlendi

Ayasofya Camisi’nin hemen yanında bulunan bin 500 yıllık sarnıç, 5 yıldızlı otel tarafından SPA ve masaj salonuna dönüştürüldü.

Fatih'te Ayasofya Camisi’nin hemen yanında bulunan bin 500 yıllık sarnıç, 5 yıldızlı otel tarafından SPA ve masaj salonuna dönüştürüldü.

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Ruhsatı bulunmayan işletmenin sarnıca havuz eklemesi ve alt katlara masaj salonları yaptırması büyük tepki topladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı suç duyurusunda bulunmuştu. Sonuç olarak, Navitas Spa’nın işlettiği sarnıç Fatih Belediyesi tarafından mühürlendi.

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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yanında bulunan dünyaca ünlü bir otelin altındaki bir spa merkezinin, 1500 yıllık tarihi sarnıcı izinsiz şekilde SPA ve masaj salonu olarak kullandığı ortaya çıktı. Sarnıcın içine havuz ekleyen işletmenin, alt katlarda oluşturduğu özel bölmeli masaj salonlarında kişi başına 200 euro ücret karşılığında müşterilerine masaj ve havuz hizmeti sunduğu iddia edildi. Restorasyon projesine uygunluk verilen tarihi yapının, kaçak eklentilerle aslına uygunluğunun bozulduğu ortaya çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, gelen şikayetler üzerine 2022 yılında inceleme başlattı. 15 Kasım 2022’de alınan Kurul kararıyla, tarihi yapıya aykırı müdahalelerin 6 ay içinde kaldırılması istendi. Ancak gerekli düzenlemeler yapılmayınca, 26 Aralık 2023’te suç duyurusunda bulunuldu. 31 Aralık 2024’te Bakanlık, Fatih Belediyesi’nden sarnıçtaki ihlallerin detaylı raporunu ve onaylı projeleri talep etti. Belediye tarafından hazırlanan inceleme raporunda, tarihi yapının izinsiz değişikliklerle zarar gördüğü tespit edildi.

Yetkililerin tüm uyarılarına rağmen faaliyetlerine devam eden işletme, Fatih Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı.

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