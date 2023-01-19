SpaceX çalışanları isyan etti: O yokken daha iyiyiz

Tesla, Twitter ve SpaceX şirketlerinin sahibi Musk, mobing ve fazla mesai yaptırması konusunda özellikle SpaceX çalışanları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

"O YOKKKEN DAHA RAHAT ÇALIŞIYORUZ"

Bloomberg'e göre SpaceX çalışanları, Elon Musk için çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Musk varken yoğun iş yükü altında çalıştıklarını vurgulayan SpaceX ekibi, Twitter'ın satın alınmasıyla patronlarının daha çok oraya yoğunlaştığını belirtti.

Musk'ın Twitter'a yoğunlaşmasıyla biraz daha rahatladıklarını dile getiren SpaceX çalışanları, 'O yokken günümüz daha rahat geçiyor' diyerek Musk'ın ne kadar sert yapısı olduğunu da bir kez daha göstermiş oldu.

Özellikle son dönemde NASA ile ortaklık imzalayan ve Ay'a insan taşınmasında görev yapacak SpaceX, bu proje ile ilgili sürekli Musk'ın baskısı altında kalıyor.