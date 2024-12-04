SpaceX Falcon uçuş rekoru kırdı

SpaceX'in Falcon 9 roketi, 4 Aralık Çarşamba günü Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü'nden başarıyla fırlatıldı. Yerel saatle 05.13’te gerçekleşen fırlatışta, Starlink projesine ait 24 uydu alçak Dünya yörüngesine gönderildi. Bu uçuş, Falcon 9’un ilk aşaması için tam 24. görev anlamına geliyor. Daha önce aynı aşama, üç farklı roket tarafından gerçekleştirilen 23 uçuş rekorunu paylaşmaktaydı.

BAŞARILI İNİŞ VE UYDU YERLEŞTİRME

Fırlatmadan sekiz dakika sonra Falcon 9'un ilk aşaması, Atlantik Okyanusu'nda bulunan "A Shortfall of Gravitas" adlı insansız deniz platformuna dikey iniş yaptı. Roketin üst aşaması ise görevine devam ederek 24 Starlink uydusunu planlanan yörüngeye başarıyla yerleştirdi.

FALCON ROKET AİLESİNİN BAŞARISI

Bu görev, Falcon roket ailesi için önemli bir kilometre taşı oldu. SpaceX, şimdiye kadar Falcon 9 ve Falcon Heavy modelleriyle toplamda 400’den fazla başarılı görev gerçekleştirdi. Ayrıca, roketlerin ilk aşamaları 377 kez başarılı iniş yaptı. Yeniden kullanılabilir roket teknolojisi sayesinde şirket, uzay yolculuklarında maliyetleri ciddi oranda azaltmayı başardı.

STARLİNK: EN BÜYÜK UYDU TAKIMYILDIZI

Starlink projesi, şu anda 6.750’den fazla aktif uydudan oluşan dünyanın en büyük uydu takımyıldızını oluşturuyor. Dünya çapında yüksek hızlı internet erişimi sağlamayı amaçlayan proje, her yeni fırlatışla daha da büyüyor. SpaceX, bu teknolojiyle küresel iletişimde devrim yaratmayı hedefliyor.

SpaceX’in bu tarihi görevi, uzay keşfi ve ticari uzay taşımacılığında sınırları zorlamaya devam ettiğini bir kez daha kanıtladı.

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