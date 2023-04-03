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Uzay şirketi Ay'a dev araç gönderiyor

SpaceX adlı uzay şirketinin Starship uçuşları için rezervasyon aldığı ve Ay'a devasa boyutlarda bir araç göndereceği ifade edildi.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 13:56
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SpaceX uzaya dev araç gönderecek

Uzay şirketi Ay'a dev araç gönderiyor
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Astrolab adlı bir girişim, Cuma günü gerçekleşen bir etkinlikte Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX ile 2026 ortalarında Ay’a araç gönderecek. Musk’ın mürettebatsız bir Starship kargo görevinde yer ayırmak için bir anlaşma imzaladığı açıklandı.

Jaret Matthews, The New York Times'a yaptığı açıklamada, "Bu, SpaceX'in ay yüzeyine yönelik ilk ticari kargo sözleşmesi" açıklamalarında bulundu.

Şirketin uçuşa dahil olan birkaç müşteriden biri olduğu da ifade edildi.

Astrolab, bir gün ay yüzeyinde ekipman, malzeme ve insan taşıyacağını umduğu bir araç inşa etti. Esnek Lojistik ve Keşif (FLEX) gezgini, bir Jeep Wrangler boyutunda ve bu da onu NASA'nın Mars'taki Perseverance gezgininden biraz daha büyük yapıyor Ayrıca araç kargoya yardımcı olmak için robotik bir kola sahip ve saatte 15 mile kadar seyahat edebiliyor ve iki astronot taşıyabiliyor.

Astrolab, Ay'a indiğinde FLEX'in ay yüzeyinde seyahat eden en büyük gezici olacağını iddia ediyor. Matthews, The Times Astrolab'ın 2026 Starship görevi sırasında kargo taşımak için gezgini kullanmayı bekleyen müşterilerinin olduğunu ifade etti. Geleceğe daha fazla bakan Matthews, FLEX'in Ay'da ve ötesinde kalıcı bir insan varlığı oluşturmaya yardımcı olabileceğini söyledi.

Matthews konuyla ilgili açıklamalarında "Nihayetinde hedefimiz hem Ay'da hem de Mars'ta bir gezici filoya sahip olmak ve gerçekten de bu araçları Dünya dışı ekonomi için nihai olarak katalizörler olarak görüyorum." dedi.

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