SpaceX'in 23 Starlink uydusunu daha yörüngede

Kaynak: İHA
SpaceX'in 23 Starlink uydusunu daha yörüngede

SpaceX, 23 Starlink uydusunu daha alçak dünya yörüngesine taşıyan Falcon-9 roketini ABD'nin Florida eyaletinden başarılı bir şekilde fırlattı.

ABD’li milyarder iş insanı Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, 23 Starlink uydusunu yörüngeye gönderdi. Uyduları taşıyan Falcon-9 roketi, Türkiye saati ile 02:22’de ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü’nden başarıyla fırlatıldı.

FALCON-9 ROCKETİ İLK AŞAMA GÜÇLENDİRİCİSİYLE İNİŞ YAPTI

Falcon-9 roketinin yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşama güçlendiricisi, fırlatmadan yaklaşık 8 dakika sonra Atlas Okyanusu'nda bulunan ve ilk kez Bahamalar açıklarına konuşlandırılan "Just Read the Instructions" adlı insansız platforma iniş yaptı.

STARLINK UYDULARI, DÜNYANIN FARKLI KESİMLERİNDE İNTERNET HİZMETİ SUNUYOR

SpaceX tarafından üretilen Starlink uydularının, dünyanın farklı bölgelerinde internet bağlantısına erişimde zorluk yaşayan bölgelere geniş bant internet hizmeti sağlamak amacıyla geliştirildiği biliniyor.

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