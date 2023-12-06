Spagetti nasıl yapılır?

İşte spagetti tarifi...

KAYNAK: Haber Merkezi
Spagetti nasıl yapılır?

Spagetti nasıl yapılır?

Malzemeler

Yarım paket spagetti

1 yemek kaşığı biber salçası (tercihe göre)

2 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı kuru nane (tercihe göre)

Sıvı yağ

Tuz

Hazırlanışı

Makarna haşlanır. Spagettiler istenilen kıvamda pişirildikten sonra suyu süzülür.

Spagettinin kalınlığına göre önerilen pişme süresi paket üzerinde yer alır.

Spagettileri süzgece aktardıktan sonra boşalan tencereye sıvı yağ, biber ve domates salçası ile nane alınır daha sonrasında birkaç dakika kavurulur.

Haşlama suyundan 1 kepçe kadar ayırarak hazırlanan bu sosa ilave edilir.

Ardından spagettiler tencereye ilave edilir ve karıştırılarak servis edilir.

Afiyet olsun.

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