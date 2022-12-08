En çok Fenerbahçeli futbolcular değer kazandı

Napoli Teknik Direktörü Luciano Spaletti, Antalyaspor maçı sonrası isim vermedi ancak ilgisini belli etti.

Süper Lig'den bazı isimleri takip ettiklerini söyleyen Spaletti, "Buradan neden başka futbolcular gelmesin? Aslında şöyle söyleyeyim, çok kaliteli futbolcuların olduğunu biliyoruz. İsimlerini vermeyeceğim ki o oyuncuları bizden başkası almasın" dedi.

Ferdi Kadıoğlu ile bir diğer İtalyan devi Milan da ilgileniyor.

Fenerbahçe’nin bir çok futbolcusu Avrupa kulüpleri tarafından izleniyor.

Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo, Altay Bayındır, Arda Güler ve Attila Szalai de gözlemcilerin radarında.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Miha Zajc’ın da Serie A’dan talipleri var.

Fenerbahçe, Sloven futbolcu ile yeni kontrat konusunda anlaşmaya varamazsa Ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

Ancak yönetim, Ferdi dahil hiç bir yıldızını şampiyonluk hedefine ulaşmadan göndermeye sıcak bakmıyor.

Süper Lig’de devre arası transfer dönemi, 12 Ocak’ta başlayacak ve 8 Şubat’ta sona erecek.