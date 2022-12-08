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En çok Fenerbahçeli futbolcular değer kazandı

Fenerbahçe'den daha önce Eljif Elmas ve Kim Min Jae’yi transfer eden Napoli, Ferdi Kadıoğlu için Ocak ayında teklif yapabilir. Sarı Lacivertliler'in yıldız isimleri ise gözlemcilerin radarına girdi.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 12:16
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Spaletti açıkladı, Fenerbahçeli futbolcuların değeri arttı

En çok Fenerbahçeli futbolcular değer kazandı
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Napoli Teknik Direktörü Luciano Spaletti, Antalyaspor maçı sonrası isim vermedi ancak ilgisini belli etti.

Süper Lig'den bazı isimleri takip ettiklerini söyleyen Spaletti, "Buradan neden başka futbolcular gelmesin? Aslında şöyle söyleyeyim, çok kaliteli futbolcuların olduğunu biliyoruz. İsimlerini vermeyeceğim ki o oyuncuları bizden başkası almasın" dedi.

Ferdi Kadıoğlu ile bir diğer İtalyan devi Milan da ilgileniyor.
Fenerbahçe’nin bir çok futbolcusu Avrupa kulüpleri tarafından izleniyor.
Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo, Altay Bayındır, Arda Güler ve Attila Szalai de gözlemcilerin radarında.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Miha Zajc’ın da Serie A’dan talipleri var.
Fenerbahçe, Sloven futbolcu ile yeni kontrat konusunda anlaşmaya varamazsa Ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.
Ancak yönetim, Ferdi dahil hiç bir yıldızını şampiyonluk hedefine ulaşmadan göndermeye sıcak bakmıyor.
Süper Lig’de devre arası transfer dönemi, 12 Ocak’ta başlayacak ve 8 Şubat’ta sona erecek.

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