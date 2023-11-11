Spaletti Nicolo Zaniolo kararını verdi

Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo, İtalya Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer aldı.

Serhat Ağa KAYNAK: Haber Merkezi
Spaletti Nicolo Zaniolo kararını verdi

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo, İtalya Milli Takımı'nın Kuzey Makedonya ve Ukrayna ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.

İtalya Milli Takımı'nın kadrosu şu şekilde;
Donnarumma, Meret, Provedel, Vicario, Acerbi, Bastoni, Buongiorno, Calabria, Cambiaso, Darmian, Di Lorenzo, Dimarco, Gatti, Toloi, Barella, Bonaventura, Colpani, Cristante, Frattesi, Jorginho, Locetelli, Berardi, Chiesa, El Shaarawy, Kean, Politano, Raspadori, Scamacca, Zaniolo.

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