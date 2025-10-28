İtalya Serie A devi Juventus, Igor Tudor’un görevine son vermesinin ardından teknik direktör arayışına başladı.

İtalyan basınında öne çıkan isimlerden biri olan Luciano Spalletti, adının Juventus ile anılmasına ilişkin kısa bir yorumda bulundu.

“JUVENTUS BÜYÜK BİR KULÜP”

Spalletti, “Juventus, büyük bir kulüp ve köklü bir tarihe sahip. Bana göre herkes Juventus’u çalıştırmak ister. Bu herhangi bir teknik direktör için büyük bir şans olabilir.” dedi.

COMOLLI İLE İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

La Gazetta dello Sport ise yaptığı açıklamalarla Juventus'a yeşil ışık yakmasının ardından kulübün genel menajeri Damien Comolli'nin Spalletti ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

UDINESE MAÇINA BRAMBILLA ÇIKACAK

Juventus'un yarın Udinese ile oynayacağı maça Tudor'un yerine geçici olarak göreve atanan Massimo Brambilla yönetiminde çıkması bekleniyor.