Sparta Prag'ın yıldızından Galatasaray itirafı

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Sparta Prag'ın yıldızından Galatasaray itirafı
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off eşleşmesindeki rakibi Sparta Prag'ın yıldız oyuncusu Jakub Pesek kurayı değerlendirirken dikkat çeken ifadeler kullandı.

Galatasaray'ı tanıdığını söyleyen Pesek, Sarı - Kırmızılı takımla eşleşmek istediğini de itiraf etti.

"Kuradan çok mutluyum" diyen yıldız futbolcu, "Muhtemel rakipleri gördüğümden beri Galatasaray'ı istiyordum. Harika bir takımla mücadele edeceğimiz için mutluyum" diye konuştu.

İstanbul'da zorlu bir maç beklediğine de vurgu yapan Sparta Prag'lı futblcu, "Kolay değil ama elimizden geleni yapıp başarılı olacağımıza inanıyorum. Türkiye'de harika bir atmosfer var, orada maça çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Pesek sözlerini şöyle tamamladı: Eminim ki rövanş maçında bizim taraftarlarımız da bir 'cehennem' yaratacaktır.

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