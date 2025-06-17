SPK Başkanı Gönül: Halka arz bir vizyon! İzmir’de masaya yatırıldı

İZSİAD ev sahipliğinde, TÜRKONFED iş birliğiyle, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül’ün katılımıyla İzmir’de “Finansmana Erişim ve Halka Arz Bilgilendirme Toplantısı” düzenlendi. İş dünyasına önemli bilgilendirmeler sunulan toplantıda, TÜRKONFED ve SPK arasında finansal okuryazarlığı artırmaya yönelik eğitim protokolü imzalandı.

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) ev sahipliğinde, Türkiye İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) iş birliğiyle İzmir’de “Finansmana Erişim ve Halka Arz Bilgilendirme Toplantısı” yapıldı. Toplantıya Ticaret Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, İZSİAD Başkanı Hüseyin Cengiz, İZSİAD Denetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Başkanı Semiha Güneş ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

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GÜRCAN: “ARTAN ARZ GÜVENİN GÖSTERGESİDİR”

Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan, firmalara finansman desteği sunmaya devam edeceklerini belirtti. Son yıllarda artan halka arzların sermaye piyasalarına güveni yansıttığını ifade eden Gürcan, finansal okuryazarlığın önemini vurguladı. Gürcan, “Şirketlerimizin karşılaştığı stratejik konulardan biri finansal kaynaklara erişimdir. Sermaye piyasaları, halka arz süreçleriyle firmalarımıza uzun vadeli, kurumsal finansman sağlar. Ancak bu süreç, yatırımcıların bilinçli olması ve SPK rehberliğinde şeffaf, hesap verebilir, sürdürülebilir bir altyapıyla başarıya ulaşır. Artan halka arzlar, toplumumuzda sermaye piyasalarına güvenin göstergesidir. Bu güvenin sürekliliği için finansal okuryazarlık kültürünü yaygınlaştırmalı, yatırımcı ve girişimciyi bilgilendirmeli, finansal okuma yetkinliğini artırmalıyız. Ticaret Bakanlığı olarak KOBİ’lerimizin ve girişimcilerimizin rekabet gücünü artırmak, iç ve dış piyasada sağlam temellere oturtmak için finansal erişimden dış ticaret altyapısına kadar birçok alanda destek sunuyoruz. Özellikle ihracatçı KOBİ’lerimize ciddi desteklerimiz var. Bu destekleri her yıl artırarak sürdürüyoruz. Düşük maliyetli kredilerden uluslararası pazarlarda güvence sunan finansman enstrümanlarına kadar geniş yelpazede çözümlerle 2024’te ihracatçılarımıza 48,7 milyar dolar destek sağladık. 2025’te bu rakamı 52 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. İhracatçılarımızı küresel ticarette rekabetçi kılmak için desteklerimiz devam ediyor. Yakın zamanda faaliyetlerine başlayan Türk Ticaret Bankası, ihracatçılarımıza finansmana erişimde kolaylık ve çeşitlilik sağlayacak. Bu desteklerin kalıcı hale gelmesi için şirketlerin finansal bilinçle hareket etmesi, veriye dayalı kararlar alması büyük önem taşıyor” dedi.

SPK BAŞKANI GÖNÜL: “HALKA ARZ ŞİRKETLERİMİZ İÇİN BİR BÜYÜME FIRSATI”

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, halka arzın şirketler için büyüme ve kurumsallaşma fırsatı sunduğunu belirtti. Gönül, “Burada yalnızca şirket bilançolarını okumayı değil, zihinsel sermayemizi zenginleştirmeyi amaçlıyoruz. İş dünyasında fark, bilgiyle kurulan bağın gücünde yatıyor. Finansman söz konusu olduğunda, geleneksel bankacılığın dışındaki alternatifler artık zorunluluk. Halka arz, şirketlerimiz için hem büyüme fırsatı hem de kurumsallaşma yolunda sağlam bir adımdır. Halka arz sadece finansal bir araç değil, şeffaflık, hesap verebilirlik ve vizyon beyanıdır. Şirketlerin paydaşlarıyla bağını güçlendirir, markaların itibarını artırır, sermayeye erişimi kolaylaştırır. Borsa İstanbul’da açılması planlanan girişim sermayesi pazarı, orta ölçekli işletmelerimize düşük maliyetli sermaye sağlayacak. Bu pazar, teknolojik yatırımlara, üretim altyapısına ve ihracata can suyu olacak, orta ölçekli işletmeleri ana pazara hazırlayacak. Rahmetli Sakıp Sabancı’nın dediği gibi, anasız babasız büyürsünüz ama ortaksız büyüyemezsiniz. Bu söz, iş dünyasında yalnız kahramanlıkların değil, birlikte kazanmanın ve büyümenin değerini anlatıyor. Halka arz, bu birlikte büyüme yolculuğunun kurumsal ifadesi ve şeffaflaşma cesaretidir. Halka arzlarla yolumuzu bilgi, iş birliği ve cesaretle aydınlatacağımıza inanıyorum. İzmir, tarih boyunca Akdeniz’in girişimci ruhunu taşıyan, ticaretin ve üretimin merkezi bir liman şehri olmuştur. Bugün bu ruhu canlandırmak, İzmir’den ülkeye vizyon dalgası yaymak bizim elimizde. Bu vizyonda, finansal okuryazar iş insanları, sermayeye erişim yollarını bilen girişimciler ve halka arzı kurumsallaşma stratejisi olarak gören şirketler olmalı. Geçen haftalarda açıklanan yatırım destek kararını önemsiyor ve destekliyoruz. İş dünyasına verilen her destek, ülke ekonomisini ve refahı yükseltecektir. Çünkü fabrika bacalarıyla evdeki ocaklar aynı anda tüter. Tütmeyen fabrika bacaları, evlerdeki ocakların da sönmesine neden olur. Yapılacak destekler için teşekkür eder, ekonomi yönetimimizin iş dünyasına katkılarını sürdürmesini beklerim. Bugün bilgi ve tecrübeleriyle bize yol gösteren SPK Başkanımız Ömer Gönül, TÜRKONFED Başkanımız Süleyman Sönmez ve değerli konuklarımıza teşekkür ederim. Bu buluşmanın iş dünyası için aydınlatıcı ve ilham verici olmasını temenni ediyorum. İZSİAD olarak bilgiye, birliğe ve vicdana dayanan bir iş dünyası inşa etmeye devam edeceğiz” dedi.

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ELBAN: “İŞ İNSANLARININ İŞTAHI BİZE GÜÇ VERİYOr”

İzmir Valisi Süleyman Elban, “Ülkemizin en büyük avantajlarından biri, iş insanlarımızın inanılmaz yatırım iştahıdır. Bu, zor coğrafyamızda, riskler ve küresel sıkıntılara rağmen sorunları hızla çözmemizi sağlıyor. Ancak bu gücün kontrolsüz olmaması gerekiyor. Ekonomik sıkıntılarımızın bir kısmı finansal okuryazarlık eksikliğinden ve doğru uygulamalardan kaynaklanıyor. Finansman ihtiyacının gerçekliğini sorgulamadan yatırım yapılıyor, araştırma eksikliği şüphe uyandırıyor. Faizler yükseldiğinde alternatif finansman arayışında SPK’ya yönelip halka arz düşünüyoruz. Ancak bu süreçte kurallara uymak ve şeffaf olmak gerekiyor. Finansal okuryazarlık, vergi ve enstrümanlarla bu işi doğru uygulamaktan geçiyor. Bugünkü toplantı, SPK gibi yetkin bir kurumun, eğitimi ihtiyaç duyanların çatı örgütüyle iş birliği yapmasıyla önemli bir adım” dedi.

SÖNMEZ: “GÜÇLÜ EKONOMİ KAMU, ÖZEL VE SİVİL TOPLUMUN BİRLİĞİ İLE MÜMKÜN”

TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, “Federasyon olarak Türkiye ekonomisinin büyük bir kısmını temsil ediyoruz. Eğitimlerle üyelerimizde bilinçli dönüşüm olacak. Güçlü ekonomi, tüm unsurların iş birliğiyle mümkün. Önemli bir iş birliği yapacağız. Eğitimlerimizi ileri taşıyacağız, bunu güçlü Türkiye vizyonuna örnek bir model olarak görüyoruz. 31 federasyon ve 340 dernekle, 100 bini aşkın işletmeyle Türkiye’nin en büyük örgütüyüz. 7 milyon kişiye istihdam sağlıyor, dış ticaretin yüzde 82’sine imza atıyoruz. Bu gücümüzle her yıl onlarca projeyi hayata geçiriyoruz. Yuvarlak masa toplantılarında iş insanlarının en büyük engelleri finansman, çalışan maliyetleri ve yetkin iş gücü açığı olarak tespit ediliyor. Konu her zaman finansal okuryazarlığa geliyor. Eğitimler, üyelerimizin yapılarını güçlendirecek, bilinç dönüşümü yaratacak. Finansal araçların tanınması, doğru zamanda doğru kaynağa ulaşılması ve finansal sağlığın uzun vadeli planlanması sağlanacak. İmzalanacak protokolle, dünyadaki ilişkileri ve fırsatları şeffaf şekilde görecek, daha aktif ve özgüvenli olacaklar. Cumhurbaşkanımızın bölgesel çatışmaların küresel ekonomiye etkisine yönelik çağrıları, ekonomik gücün önemini gösteriyor. Türkiye’nin dışa bağımlılığı azaltan, krizlere karşı güçlü bir ekonomi inşa etmesi, kamu, özel sektör ve sivil toplumun iş birliğiyle mümkün. SPK gibi kamu otoriteleriyle iş birliği yapmanın çok değerli olduğuna inanıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyelerine plaket takdim edildi, ardından kurumlar arasında imzalar atıldı.

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