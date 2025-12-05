Borsada manipülasyon yapanlara yönelik gerçekleşen operasyonlarda milyarlarca liralık usulsüz işlem deşifre edilirken çok sayıda kişi tutuklandı. Bunun yanında yatırımcıları olumsuz etkileye spekülatif işlemlerin sadece borsa değil fonlarda da yapıldığına yönelik çok sayıda şikâyet geldi.

Ekonomi yönetiminin konuyla ilgili harekete geçerek yeni bir düzenleme hazırlığında olduğu geçen ay basına yansımıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen ay yaptığı açıklamada “Özellikle bazı fonlar üzerinden manipülasyonların yapıldığını biliyoruz. O alanda da bir düzenleme eksikliği olduğunu biliyoruz. Bu eksiklikleri gidereceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

SPK BAŞKANI NET AÇIKLAMA YAPTI

Ekonomi yönetiminin yatırım ve gayrimenkul fonlarına ilişkin yeni düzenleme için çalışmaları devam ederken Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ömer Gönül’den net açıklama geldi. Gönül, yeni düzenlemenin yolda olduğunu belirterek, "Yanlışı olanın gözünün yaşına bakmayız” dedi.

Portföy Yönetimi Zirvesi'nde konuşan Gönül şunları söyledi:

"Yanlışı olanın gözünün yaşına bakmayız. Kurul olarak fon ekosisteminin güçlenmesi, derinleşmesi ve en yüksek standartlarda ilerlemesi, sektörümüzün daha dirençli bir yapıya kavuşması için gerekli tüm düzenlemeleri ivedi şekilde hayata geçireceğiz. Uygulamada karşılaşılan sorunlar ve sektörün bizlere ilettiği öneriler, bundan sonra da düzenlemelerimizin omurgasını oluşturmaya devam edecektir."

"ÇALIŞMALAR ÇOK UZUN SÜRMEZ"

Zirve sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gönül, yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım fonlarına yönelik mevzuat hazırlıklarının sürdüğünü ifade etti. Sürecin amacının kötüye kullanımları engellemek olduğunu belirten Gönül, düzenlemelerin sektöre danışılarak tamamlanacağını söyledi.

Açıklamasında, "Kötü niyetli kullanımların önüne geçeceğiz. Bu çalışmalar nihayetlendirilmeden önce sektörle ve sizlerle paylaşacağız. Çeşitli fonlarımız var. Her zaman düzenliyoruz. Spesifik olarak belli bir fonda belli bir düzenleme demek yanlış olur. Sektörü rahatlatacak daha şeffaf daha güvenli olması için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Çok uzun süreceğini tahmin etmiyorum. Şu tarihten itibaren diyerek sektörü ve yatırımcıları rahatsız etmeyecek şekilde hayata geçirmeyi tercih ediyoruz" sözlerine yer verdi.

"YATIRIMCININ ZARAR ETMESİNE MÜSAADE ETMEYİZ"

Gönül, yapılacak düzenlemelerin tek bir paketten oluşmayacağını, zaman içinde kademeli olarak hayata geçirileceğini belirtti. Hem sektörün işleyişini aksatmamak hem de yatırımcıyı korumak amacıyla hareket ettiklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Kötüye kullanım, yatırımcıyı zarar ettiren herhangi bir şeye müsaade etmemiz mümkün değil. Bunun için gerekirse gerekli cezaları Meclisimiz takdir ederse artıracaktır. Önce etki analizleri yapacağız, sektörden gelen geri bildirimlere göre karar vereceğiz. Talepleri dinliyoruz, gelen talepleri topladıktan sonra çalışmaları nihayetlendireceğiz."